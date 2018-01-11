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И ни в чем себе не отказывайте
11 января 2018, 16:09 • 339 • Карикатуры
Евросоюз отказал Киеву в выделении 600 миллионов евро. Причиной стало то, что украинские власти не выполнили четыре из 21 условия предоставления экономической помощи.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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