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И ни в чем себе не отказывайте

11 января 2018, 16:09  •  339 • Карикатуры

Евросоюз отказал Киеву в выделении 600 миллионов евро. Причиной стало то, что украинские власти не выполнили четыре из 21 условия предоставления экономической помощи.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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И ни в чем себе не отказывайте
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