"И не верьте тому, что Крым - пустой": Украинский турист рассказал, как отдыхал на полуострове и почему на границе очереди

ПОЛУОСТРОВ НАЧИНАЕТСЯ С ГРАНИЦЫ И ДОРОГ

Если для Украины граница с Крымом, по сути, считается административной, то для России, конечно же, она государственная. Однако прохождение этих кордонов разительно отличается.

Жаркой июльской ночью мне довелось простоять почти три часа (и это, считается, повезло) в очереди на украинской таможне. Всего в «компании» было около 400 (!) человек, которых обслуживали в одном окне - это эдакий киоск с пристройкой, едва напоминающий пост.

На границе с украинской стороны - вот такФото: Иван ПЕТРЕНКО

Какое удовольствие от такой суматохи получают будущие отдыхающие, а особенно дети и их родители, можете себе представить. Причем на этом мытарства не заканчиваются: «пешеходам» потом приходиться еще несколько часов высматривать свой транспорт (я ждал четыре!), который пропускают еще дольше, потому что, говорят, пересменка и т.д. Хотя, на самом деле, многие украинские пограничники и таможенники просто груши околачивают. Видимо, служивые прислушиваются к призыву президента Порошенко, который призывал украинцев не посещать Крым (читай: не возить деньги «агрессору», а покупать его торты и конфетки).

Как бы там ни было, по официальным данным Киева, ежегодно на полуостров приезжают отдохнуть или навестить родных и близких около 800 тысяч жителей Украины ( в этом году около 1 млн.). И наверняка эта статистика занижена намерено. Если в течение нескольких часов на моих глазах контроль проходили несколько сот человек, а в очереди стояла колона из почти двух сотен машин, растянувшаяся на более чем 1,5 км, нетрудно подсчитать, сколько граждан «незалежной» пусть медленно, но уверено пересекают кордон.

То ли дело российский сервис. Оказавшись на территории РФ, просто не успеваешь осмотреться. Несмотря на поздний час, все рабочие места таможенников заполнены, пропускают быстро и вежливо. И ведь есть досмотр личных вещей, чего нет на той стороне границы. Правда, с машинами та же проблема - на их досмотр уходит много времени.

Ну, и разумеется, не перестают радовать Симферопольский красавец-аэропорт и новые, а также капитально отремонтированные крымские дороги.

По пути от Чонгара до Евпатории наш минивэн практически ни разу не нарывался на ямы или выбоины, чего не скажешь о родных трассах на Крым.

Особенно, по словам водителей, «радует» дорога на Армянск. А отдыхающих бесит трансферный сервис с его вечными пересадками и отвратительным обслуживанием.

Скажем, мне довелось пообщаться с четырьмя водителями из Днепра (бывший Днепропетровск), работа которых скорее напомнила труд портовых грузчиков образца начала прошлого века.

В самой же Евпатории приятно удивила не только проезжая часть, многие годы «незалежности» остававшаяся буквально убитой и «обезлюченной», но и чистые и ровные тротуары и мостовые из плитки, по которым ночью и слепой пройдет, не споткнувшись.

Единственное досадное происшествие - лужи после грозы, которые заливают проезжую часть и трамвайные рельсы на ул. Симферопольской из-за не прочищенного канала водоотвода и отсутствия ливневок. Надо что-то делать, господа, ибо - сезон же!

Отдыхающим на Пересыпи - только вплавьФото: Иван ПЕТРЕНКО

ЖИЗНЬ - ПРЕКРАСНА, А ЖИТЬ - НЕДОРОГО

Если дорого, зачем же тогда ехать в Крым? Такой вопрос часто можно услышать на Украине. Но, поверьте, нашему человеку везде и всегда дорого было. А, по сравнению, с повседневными расходами в Днепре, в Евпатории и при Украине отдыхать было дешевле - проверено годами. Поэтому в поисках недорого и комфортного жилья я прибыл на излюбленную евпаторийскую Пересыпь на ул. Симферопольской - эдакое крымское Палермо в лучшем смысле этого слова.

Обычная улица в ЕвпаторииФото: Иван ПЕТРЕНКО

К счастью, старые знакомые пенсионеры приберегли для меня уютный номер с газифицированной кухней, ТВ и вентилятором. Жилье обошлось всего в 400 руб. в сутки, при этом до моря - 30 секунд ходу, а до живописного озера Сасык с его десятками лебедей, карасями и креветками - 4 минуты. Разве не рай? И плевать уже, что туалет и душ (с горячей водой!) в трех метрах от номера.

Что касается питания, то нередко хозяева сами предлагают вам недорогое питание - от 100-150 руб. за обед. Но и в столовке на пляже можно вполне прилично откушать за небольшие деньги. Для сравнения скажу, что питание для приезжих, например, в Одессе или Скадовске обойдется гораздо дороже. Это уже не вспоминая о запредельных ценах на аренду жилья. Так что в итоге, даже с оплатой дороги, в Крыму выходит жить дешевле. И качественней.

И СМЕХ, И ГРЕХ - ДЛЯ ВСЕХ

Изобилие продуктов в Крыму - привычно. Другое дело, что большая их часть сейчас из России. Но при этом и спектр цен достаточно широк. Если не шиковать, то очень даже хорошо можно питаться и дома. Окорочка куриные - по 130, лепешка домашняя (из тандыра) по 30.

А вот курящим - сложно. За более-менее приличный табак надо выложить 75-100 и более рублей. Да и водка, хоть и имеет смешные названия, кусается - от 205 самая дешевая, и не фонтан, как говорится. Так что лучше спиртное и сигареты везти с собой - разрешают на таможне один блок и литр горячительного. В бывших АТБ («ПУД»), конечно, вместо сала и мяса навалом украинской водки, но стоит она запредельно: фактически в три раза дороже, чем в неньке.

Что касается крымской молочки, то она остается на самом высоком уровне качества. Между тем, на Пересыпи частники регулярно привозят свою продукцию из сел, что еще вкуснее и дешевле. Да и винца с чачей 60-градусной всегда можно у них заказать: по 400 за литр и пол-литра соответственно.

В целом торговля в Крыму обрела второе дыхание. Не знаю, связано ли это с Крымским мостом, но на месте еще два-три года назад опустевших торговых площадок снова появились павильоны с разным товаром - и сувенирами, и одеждой, и «бытовухой». Жаль лишь, что достать что-то с символикой Чемпионата мира по футтболу-2018 практически невозможно, хотя матчи на больших экранах легко смотрели прямо на пляже, а уж в городских питейных заведениях и подавно… Так вот, я обошел три рынка: лишь в одном месте предлагали полотенце с названной выше символикой - за 200, в другом - чехол для телефона.

КУЛЬТУРА, РЫБАЛКА И ПЛЯЖНЫЙ ЭЛЬДОРАДО

Надо отметить, что в Евпатории все пляжи по-прежнему остаются бесплатными. Но сервис на них улучшился в разы. Тут вам и навесы, и зонтики, и кабинки для переодевания, и душ. И все - новое. Для семейных же - просто раздолье: аттракционов заметно прибавилось, даже второе колесо обозрения построили в самом центре города.

На пляжах - негде яблоку упасть. И не верьте тому, что Крым - пустой. Козырные места лучше поспешить занимать с утра, не опасаясь каких-либо провокаций, о которых сообщают на Украине. К слову, наши «родные» украинские СМИ писали о том, что Херсонская администрация якобы даже хотела поставить на границе эдакие лотки-палатки «для жалоб и предложений». Ясное дело, кто бы туда приходил строчить пасквили.

В сиесту на центральном пляже людей малоФото: Иван ПЕТРЕНКО

Положа руку на сердце, скажу, что я, общаясь с крымчанами и туристами, то и дело сбивался на украинский язык, но никто - никто! - мне ни разу слова лишнего не сказал, не то что высказал бы возмущение. Напротив, услышав украинскую речь, люди всегда улыбались! Братья потому что, и проблем не видят в том, на каком языке ты говоришь.

Проблема в последние годы есть разве что с крабами. Их просто запретили вылавливать и, естественно, продавать. Зато другой рыбы на рынках, пляжах и в магазинах - хоть объешься. Скажем, свежая базарная кефаль по 250-400 руб., хотя ее, точнее маленькую ларичку, самому можно наловить в море, что я с успехом не раз и проделывал.

Кило свежей ларички за 2 часа рыбалкиФото: Иван ПЕТРЕНКО

И если бы не дорогие черви (лиманный - а только на него и клюет черноморская кефаль - по 250 за порцию), то можно питаться и без походов в магазин. Разве что - за хлебом и овощами, которые можно купить недорого: картофель - 30-40, помидоры - 40-50, зелень – 30, горький перец - 15 за один большой экземпляр.

Самые вкусные чебуреки - на центральном рынке и возле кенасс (по 70-90), а татарская самса из тандыра - по 100. И не забывайте торговаться: на рынке один и тот же товар можно купить и за 20, и за 100 рублей. Не поленитесь - походите, обмозгуйте...

Пляжное менюФото: Иван ПЕТРЕНКО

А о душе подумать? Легко! И, кстати, крайне приятно, что многонациональный Малый Иерусалим, как часто называют Евпаторию, сохранил свои традиции гостеприимства. В библиотеках проводятся тематические вечера с участием творческих коллективов разных конфессий и вероисповеданий. В мечети - бесплатные экскурсии, почти восстановлен один из крупных православных храмов - Святого Илии, открыты двери Караимских кенасс (за 200 рэ).

Очень порадовали заменившие похабные, примитивные граффити новые фрески и скульптуры на стенах частных дворов, расшитые макраме столбы, открытая мемориальная табличка Владимиру Высоцкому. Но есть и «печалька» - дом, в котором жила больная туберкулезом Леся Украинка (она лечилась в Евпатории знаменитыми грязями), обшарпан и, похоже, никто его реставрировать не собирается.

И еще. Ей-богу, рассмешил Ильич на вокзале в Симферополе, где для «его» авто сделали отдельную парковку. Памятник вроде обновили, но эти знаки, согласитесь, явно дело рук шутников, а не коммунальщиков.

ИНОГДА ТУРИСТЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ?

Вот таким я увидел Крым образца середины лета 2018 года. И, может быть, со стороны и не всегда виднее, зато - чистая правда. Вернусь ли я на полуостров в будущем году? Очень хотелось бы, хотя обратная дорога заняла почти 20 часов - из-за вечных проблем на границе (только на въезд стояли около 200 машин!).

В украинских СМИ пишут, что бардак этот скоро прекратят, и даже якобы выделили 4 млн. долларов на обустройство постов «Чонгар» и «Каланчак» и улучшение сервиса обслуживания. Но только, дорогие земляки, есть же хорошая русская поговорка о том, что сани надо готовить летом, а телегу - зимой. Короче, у нас опять все напутали…

Что ж, осталось лишь сказать большое спасибо Крыму - за радушие и гостеприимство, теплое море, палящее солнце, свежий воздух и хороший клев! Скоро, верю, увидимся!

Иван ПЕТРЕНКО, Днепр-Симферополь-Евпатория