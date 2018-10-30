И не слабак, и не мясник: Трамп решил судьбу караванов мигрантов

Президент США определился, как ответить на провокацию демократов, организовавших «караваны» мигрантов из Центральной Америки к южным границам США в преддверии промежуточных выборов, чтобы выставить Трампа либо слабаком, либо мясником

Автор:

Латышев Сергей

Президент Дональд Трамп и его советники нашли, похоже, оптимальный вариант, как выйти с минимальными имиджевыми потерями и ущербом для реальных интересов США из ловушки с "караванами" беженцев, которые НПО Джорджа Сороса, несмотря на публичные отрицания этого, ведут к южным границам страны из глубин Центральной Америки. Причем при полной поддержке и соучастии правительств стран региона, которые пытаются шантажировать Трампа созданием в Америке нового "Балканского маршрута" или выплатой взамен 30 миллиардов долларов в карманы местных клептократий.

Они знают, что демократы будут только довольны. Мало того, они, когда придут к власти в Вашингтоне, поставят замену населения США на поток: чтобы получить дешевую рабочую силу, будущих избирателей, а под предлогом терроризма и преступности, создаваемых мигрантами, ввести полицейское государство и заодно разоружить американцев.

Что намерен делать Трамп?

Что намерен делать Трамп, когда через несколько дней первый огромный "караван" упрется в американскую границу, он поведал в интервью своему любимому телеканалу "Фокс ньюс". Помимо общих фраз вроде "они зря тратят свое время, они не попадут в страну", президент США раскрыл, какие конкретные меры будут приняты против уверенной в победе испаноязычной армии нелегалов. Озвученное им ноу-хау интересно тем, что может пригодиться и России, потому что рано или поздно целью таких "караванов" из стран Средней Азии станет и она.

Президент США Дональд Трамп нашел способ, как выйти с минимальными потерями из подготовленной ему демократами ловушки с "караванами" мигрантов. Фото: www.globallookpress.com

Во-первых, Трамп пошлет на южные границы настоящих солдат, а не резервистов из Национальной гвардии. Туда на помощь пограничникам приказано перебросить свыше пяти тысяч военнослужащих, а не 800, как планировалось ранее. По сведениям газеты "Уолл-стрит джорнэл", около 1800 солдат отправятся в Техас, 1,7 тысячи – в Аризону, 1,5 тысячи – в Калифорнию. Это будут, прежде всего, военные полицейские, военные инженеры и морпехи. Они будут находиться в районе границы до середины декабря, отправка некоторых частей уже началась.