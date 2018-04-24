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И нашим, и нашим

24 апреля 2018, 18:09  •  155 • Карикатуры

Пентагон ставит под сомнение эффективность российских ПВО, чтобы отговорить Турцию от покупки С-400. В то же время "угрозами" российских С-300 и С-400 американские военные оправдывают перед конгрессом свои бюджеты.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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