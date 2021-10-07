Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пострашнее цен на газ: Политолог обозначила новую "чуму" для Украины
Дипломат в ООН резко пресёк новую жалобу Киева: "Россия не обязана"
Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон...
"Дело Навального" обернулось против США. Россия выставила требование
Главная / Политика

И напугал, и обнадёжил. Первый глава независимой Литвы дал зашифрованное интервью о России

07 октября 2021, 17:25  •  78 • Политика
В интервью украинскому изданию "День" первый глава "независимой" Литвы Витаутас Ландсбергис выдал сразу две громкие сенсации, которые прошли незамеченными. И вовсе даже не об Украине и Крыме, а о России и Литве.

"Развалится, но не скоро"

Действительно, и на старуху бывает проруха. Опытный литовский политик Витаутас Ландсбергис (первый глава независимой Литвы) в интервью украинскому изданию "День", вполне здраво рассуждая о перспективах вожделений Украины на Крым, вдруг сотворил сразу две сенсации. И это совсем не то, на чём сосредоточила внимание русская печать, – на взаимосвязи судьбы Крыма с судьбой России. Все, как попугаи, цитируют – кто с иронией, кто с радостью – одну и ту же фразу:
Россия развалится потому, что все империи имеют свой конец. Россия уже дважды разваливалась и развалится в третий раз.
Как умный человек (он ещё и писатель, и сильный шахматист) Ландсбергис тем не менее охладил пыл укропатриотов насчёт того, что это случится скоро:
Украинская власть заявляет, что получит Крым назад и, может, даже скоро. Но это "скоро" или "нескоро" придёт только с распадом России, не раньше. Не будет такого, что Россия, при наличии всех её ядерных бомб, будет отдавать Крым.
Разумные слова? Безусловно. Те люди в России, которые требуют "вернуть" Украине Крым, – это убеждённые сторонники развала страны. Если власть однажды окажется в их руках, они, начав с "возвращения" Крыма, очень быстро взорвут и уничтожат всю Россию. Ведь наша страна, даже ужавшись на западном направлении до границ Московии, воспринимается остальным миром как империя, которую следует развалить и поделить. В этих словах нет ничего сенсационного, это очевидно – если Крым не будет Россией, он снова окажется временно украинским, а затем довольно быстро станет Турцией.
И всё же в этих коротких фразах расслабившегося на старости лет Ландсбергиса есть сразу две настоящие сенсации, одна из которых касается России, а другая – его родной Литвы. Обе остались практически незамеченными. Чтобы не распыляться, остановимся совсем кратко на первой и поподробнее – на второй.

Запад перекупает элиты

Ландсбергис, при скромном участии которого самоликвидировался СССР, совершенно не связывает вопрос безопасности России в целом и Крыма в частности с русскими "ядерными бомбами", с которыми всё более чем в порядке. На аналогичное оружие противников России он также, похоже, не уповает. Нет, он явно ждёт повторения предательства элит, которое погубило СССР 30 лет назад.
Он рассчитывает на Навального и его окружение, на системных либералов во власти (шестую колонну), этносепаратистов в регионах.
На миллионы гастарбайтеров-"конкистадоров" из Средней Азии, устанавливающих в России свои дикие порядки.
На наживающихся на этих гастарбайтерах вороватых чиновников-"бизнесменов", давно имеющих запасные аэродромы на Западе.
На наивную прозападную интеллигенцию, урока Керенского и большевиков для которой оказалось мало, и в подкармливании которой западными деньгами (своих и на себя не хватает) страны типа Литвы активно участвуют.
Литовский политик, видевший своими глазами, как при предательстве в верхах испарилась как дым могучая Советская армия, хорошо знает, о чём говорит. За такую откровенность литовец заслуживает от нас благодарности.

Литва – это Россия

Но ещё бо́льшую благодарность (будем всё же надеяться, что урок развала СССР Москва усвоила, и жадность верхов будет обуздана) Ландсбергис, бывший народный депутат СССР, заслуживает за другое. Констатировав, что Россия "дважды разваливалась" в ХХ веке, он тем самым признал, что Литва была Россией, что вся литовская "независимость" случилась лишь потому, что предатели и дураки в Петрограде и Москве развалили на части единую страну. В первом случае, правда, затем собрали, но всего на 70 лет, а во втором, хотя прошло уже 30 лет, – пока не смогли. За исключением маленького Крыма и ряда территорий со странным статусом, примыкающих к нынешним границам России.
Таким образом, получается, что "создатель" (ничего бы он не создал без своих номенклатурных и кэгэбэшных кураторов) "независимой" (сейчас это колония США) Литвы не очень-то верит на самом деле в её субъектность. Более того, он по-прежнему находится в русской орбите, раз подписал в 2019 году "Открытое письмо против политических репрессий в России". Это значит, что даже Литву ещё не оторвали от России настолько, чтобы литовцы стали к нам безразличны.
Кто-кто, а Ландсбергис прекрасно знает, что прибалтийским государствам очень повезло. Они появились в результате профинансированной Западом русской революции на территориях, которые России завоевала, а затем ещё и купила у Швеции или получила по наследству от уничтожившей саму себя шляхетской Польши.
Прибалтика досталась России и тем самым сохранила свою идентичность – если бы эти страны вошли в орбиту Германии, то были бы быстро и радикально онемечены. И именно Литве повезло больше всего, так как её территория в этот период выросла примерно на треть. Кстати, "интересы Литвы в округе Вильно" были впервые признаны в пакте Молотова – Риббентропа, хотя литовцы в Вильнюсе и Каунасе составляли в 1939 году меньшинство населения, особенно в польско-еврейском Вильно.
Литва получила территории не только от Польши, но и от упразднённой после Второй мировой войны Пруссии, и даже от Белоруссии! Более того, Сталин попытался в 1945 году пропихнуть Литву и в ООН – не пустили западные "партнёры". Никаких санкций за "аннексию" Литвы, Латвии и Эстонии против СССР не вводилось. Более того, Москва многим пожертвовала, заключив в 1975 году Хельсинкский акт, легализовавший все послевоенные изменения европейских границ.

Что с того?

В этой связи к Ландсбергису и его соотечественникам возникает законный вопрос. Если вы ещё вполне "нашенские", логично сделать одно из двух. Или, хлебнув западных "щедрот", возвращайтесь по-доброму в страну, в которой процветали, имели наилучшие шансы сохранить и развить национальную культуру и экономику. Или верните "оккупантам" всё, что вы от них получили.
Ещё раз спасибо Ландсбергису. Его интервью позволило поднять вопросы, которые после денонсации дичайших Беловежских соглашений и ничтожных с юридической точки зрения деклараций о суверенитете экс-советских республик станут актуальными.
Разумеется, это не означает, что обратно нужно брать всех – некоторые ещё это должны заслужить.
Ещё по теме:
ЭКС-ЛИДЕР ЛИТВЫ НАЗВАЛ УСЛОВИЕ, ПРИ КОТОРОМ КРЫМ "ВЕРНЁТСЯ" В СОСТАВ УКРАИНЫ
ЛИТВА ПРИЗЫВАЕТ ЕВРОПАРЛАМЕНТ ОТДАТЬ ПРЕЗИДЕНТА БЕЛАРУСИ ПОД ТРИБУНАЛ

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





78
Источник
Похожие новости
07 октября 2021, 02:15
Владимир Путин. Послание Табаки
07 октября 2021, 08:05
"Какой 2050 год?!": Политик назвал четыре страны, на которые разделится Украина
07 октября 2021, 00:30
Посол России предупредил Польшу и ЕС, чем закончатся "газовые" обвинения
07 октября 2021, 02:15
"Россия будет выставлять свои условия": Политолог "перевёл" слова Путина об Украине и газе
07 октября 2021, 00:30
Юрий Кот объяснил, зачем украинские власти растят русофобов: "До расстрелов дойдёт"
07 октября 2021, 11:35
Баку напрасно победил армян – теперь его разрывают евреи, турки и персы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 октября 2021, 01:25
В США заявили о развитии таинственной болезни: "Виновата Россия"
03 октября 2021, 18:20
Мария Захарова убавила пафос киевского режима: "Со свиным рылом в калашный ряд"
30 сентября 2021, 16:30
Слухи подтвердились: Спикера Рады Разумкова лишают должности
04 октября 2021, 01:55
Daily Express рассказали об "ужасающей ракете" России для Третьей мировой войны
02 октября 2021, 18:29
Ответ Симоньян о "мачехе" заставил замолчать украинского эксперта в прямом эфире
03 октября 2021, 01:25
Зеленский ограничил срок своего президентства: Определён момент, когда пора уходить
07 октября 2021, 08:05
"Какой 2050 год?!": Политик назвал четыре страны, на которые разделится Украина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.