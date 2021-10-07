И напугал, и обнадёжил. Первый глава независимой Литвы дал зашифрованное интервью о России

В интервью украинскому изданию "День" первый глава "независимой" Литвы Витаутас Ландсбергис выдал сразу две громкие сенсации, которые прошли незамеченными. И вовсе даже не об Украине и Крыме, а о России и Литве.

"Развалится, но не скоро"

Действительно, и на старуху бывает проруха. Опытный литовский политик Витаутас Ландсбергис (первый глава независимой Литвы) в интервью украинскому изданию "День", вполне здраво рассуждая о перспективах вожделений Украины на Крым, вдруг сотворил сразу две сенсации. И это совсем не то, на чём сосредоточила внимание русская печать, – на взаимосвязи судьбы Крыма с судьбой России. Все, как попугаи, цитируют – кто с иронией, кто с радостью – одну и ту же фразу:

Россия развалится потому, что все империи имеют свой конец. Россия уже дважды разваливалась и развалится в третий раз.

Как умный человек (он ещё и писатель, и сильный шахматист) Ландсбергис тем не менее охладил пыл укропатриотов насчёт того, что это случится скоро:

Украинская власть заявляет, что получит Крым назад и, может, даже скоро. Но это "скоро" или "нескоро" придёт только с распадом России, не раньше. Не будет такого, что Россия, при наличии всех её ядерных бомб, будет отдавать Крым.

Разумные слова? Безусловно. Те люди в России, которые требуют "вернуть" Украине Крым, – это убеждённые сторонники развала страны. Если власть однажды окажется в их руках, они, начав с "возвращения" Крыма, очень быстро взорвут и уничтожат всю Россию. Ведь наша страна, даже ужавшись на западном направлении до границ Московии, воспринимается остальным миром как империя, которую следует развалить и поделить. В этих словах нет ничего сенсационного, это очевидно – если Крым не будет Россией, он снова окажется временно украинским, а затем довольно быстро станет Турцией.

И всё же в этих коротких фразах расслабившегося на старости лет Ландсбергиса есть сразу две настоящие сенсации, одна из которых касается России, а другая – его родной Литвы. Обе остались практически незамеченными. Чтобы не распыляться, остановимся совсем кратко на первой и поподробнее – на второй.

Запад перекупает элиты

Ландсбергис, при скромном участии которого самоликвидировался СССР, совершенно не связывает вопрос безопасности России в целом и Крыма в частности с русскими "ядерными бомбами", с которыми всё более чем в порядке. На аналогичное оружие противников России он также, похоже, не уповает. Нет, он явно ждёт повторения предательства элит, которое погубило СССР 30 лет назад.

Он рассчитывает на Навального и его окружение, на системных либералов во власти (шестую колонну), этносепаратистов в регионах.

На миллионы гастарбайтеров-"конкистадоров" из Средней Азии, устанавливающих в России свои дикие порядки.

На наживающихся на этих гастарбайтерах вороватых чиновников-"бизнесменов", давно имеющих запасные аэродромы на Западе.

На наивную прозападную интеллигенцию, урока Керенского и большевиков для которой оказалось мало, и в подкармливании которой западными деньгами (своих и на себя не хватает) страны типа Литвы активно участвуют.

Литовский политик, видевший своими глазами, как при предательстве в верхах испарилась как дым могучая Советская армия, хорошо знает, о чём говорит. За такую откровенность литовец заслуживает от нас благодарности.

Литва – это Россия

Но ещё бо́льшую благодарность (будем всё же надеяться, что урок развала СССР Москва усвоила, и жадность верхов будет обуздана) Ландсбергис, бывший народный депутат СССР, заслуживает за другое. Констатировав, что Россия "дважды разваливалась" в ХХ веке, он тем самым признал, что Литва была Россией, что вся литовская "независимость" случилась лишь потому, что предатели и дураки в Петрограде и Москве развалили на части единую страну. В первом случае, правда, затем собрали, но всего на 70 лет, а во втором, хотя прошло уже 30 лет, – пока не смогли. За исключением маленького Крыма и ряда территорий со странным статусом, примыкающих к нынешним границам России.

Таким образом, получается, что "создатель" (ничего бы он не создал без своих номенклатурных и кэгэбэшных кураторов) "независимой" (сейчас это колония США) Литвы не очень-то верит на самом деле в её субъектность. Более того, он по-прежнему находится в русской орбите, раз подписал в 2019 году "Открытое письмо против политических репрессий в России". Это значит, что даже Литву ещё не оторвали от России настолько, чтобы литовцы стали к нам безразличны.

Кто-кто, а Ландсбергис прекрасно знает, что прибалтийским государствам очень повезло. Они появились в результате профинансированной Западом русской революции на территориях, которые России завоевала, а затем ещё и купила у Швеции или получила по наследству от уничтожившей саму себя шляхетской Польши.

Прибалтика досталась России и тем самым сохранила свою идентичность – если бы эти страны вошли в орбиту Германии, то были бы быстро и радикально онемечены. И именно Литве повезло больше всего, так как её территория в этот период выросла примерно на треть. Кстати, "интересы Литвы в округе Вильно" были впервые признаны в пакте Молотова – Риббентропа, хотя литовцы в Вильнюсе и Каунасе составляли в 1939 году меньшинство населения, особенно в польско-еврейском Вильно.

Литва получила территории не только от Польши, но и от упразднённой после Второй мировой войны Пруссии, и даже от Белоруссии! Более того, Сталин попытался в 1945 году пропихнуть Литву и в ООН – не пустили западные "партнёры". Никаких санкций за "аннексию" Литвы, Латвии и Эстонии против СССР не вводилось. Более того, Москва многим пожертвовала, заключив в 1975 году Хельсинкский акт, легализовавший все послевоенные изменения европейских границ.

Что с того?

В этой связи к Ландсбергису и его соотечественникам возникает законный вопрос. Если вы ещё вполне "нашенские", логично сделать одно из двух. Или, хлебнув западных "щедрот", возвращайтесь по-доброму в страну, в которой процветали, имели наилучшие шансы сохранить и развить национальную культуру и экономику. Или верните "оккупантам" всё, что вы от них получили.

Ещё раз спасибо Ландсбергису. Его интервью позволило поднять вопросы, которые после денонсации дичайших Беловежских соглашений и ничтожных с юридической точки зрения деклараций о суверенитете экс-советских республик станут актуальными.

Разумеется, это не означает, что обратно нужно брать всех – некоторые ещё это должны заслужить.

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