И нам бы такого Путина: Крещенское купание президента России покорило Европу и Канаду

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Мужественность президента России вызывает зависть жителей Европы и Канады.

Крещенское купание президента России Владимира Путина покорило граждан Европы и Канады. Европейцы с завистью смотрят на российского лидера и мечтают о таком же у себя на Родине, пишет британское издание Dailymail.

Жители Европы и Канады восхищены тем, что Путин никогда не стесняется снять рубашку перед камерой и показать всем свою мужественность. Не случайно в Великобритании календарь "Путин-2018" пользуется бешеным спросом и популярностью. В нем собраны фотографии российского лидера за последние несколько лет.

На одних из них Путин изображен с голым торсом во время охоты и рыбалки, на других он в кимоно демонстрирует приемы боевых искусств. Кроме того, в календаре представлены снимки президента России, обнимающего животных, играющего в хоккей, принимающего почетный караул, а также осматривающего новую военную технику.

"Как жаль, что у нас нет Путина, который договорился бы о выходе Великобритании из ЕС, Кале и мигрантах от имени Великобритании", - комментирует материал о президенте России пользователь под ником Candu из Канады.