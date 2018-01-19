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И нам бы такого Путина: Крещенское купание президента России покорило Европу и Канаду
19 января 2018, 20:24 • 861 • Политика
Мужественность президента России вызывает зависть жителей Европы и Канады.
Крещенское купание президента России Владимира Путина покорило граждан Европы и Канады. Европейцы с завистью смотрят на российского лидера и мечтают о таком же у себя на Родине, пишет британское издание Dailymail.
Жители Европы и Канады восхищены тем, что Путин никогда не стесняется снять рубашку перед камерой и показать всем свою мужественность. Не случайно в Великобритании календарь "Путин-2018" пользуется бешеным спросом и популярностью. В нем собраны фотографии российского лидера за последние несколько лет.
На одних из них Путин изображен с голым торсом во время охоты и рыбалки, на других он в кимоно демонстрирует приемы боевых искусств. Кроме того, в календаре представлены снимки президента России, обнимающего животных, играющего в хоккей, принимающего почетный караул, а также осматривающего новую военную технику.
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