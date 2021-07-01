И мясо съесть, и от метана не задохнуться: В Бразилии начали производить безвредную говядину

В Бразилии государственная корпорация сельскохозяйственных исследований Embrapa придумала, как производить безвредную говядину. Человечеству дадут возможность и мясо съесть, и от метана не задохнуться. Но есть один нюанс.

Каждая корова на планете с дыханием и отрыжкой выделяет ежегодно более центнера метана. Его накопление в атмосфере приводит к парниковому эффекту, из-за чего наступает глобальное потепление. Специалистам Embrapa удалось придумать, как свести этот негативный эффект к минимуму.

Люди смогут и мясо съесть, и от метана не задохнуться, если посадить на фермах особые деревья. Рядом с пастбищами в Бразилии, которая даёт миру пятую часть от общего объёма производимой говядины, предлагается вырастить эвкалипты.

Кроны эвкалиптовых деревьев не дадут проникать большому количеству солнечных лучей. В траве увеличится содержание азота, поэтому коровы на пастбищах будут насыщаться быстрее, пишет "Би-би-си".

Чтобы нейтрализовать метановые выбросы от дюжины коров, необходимо 250-300 деревьев на каждый гектар. Эвкалипты рядом с пастбищами впоследствии можно будет срубить, а древесину отправить на строительные нужды или на производство мебели. В 2020 году в Бразилии уже появился бренд углеродно-нейтральной говядины.