И молитвой, и делом: Как казаки Греции спасают народ в пандемию

Пример того, как нужно действовать всем миром в разгар пандемии, показали в представительстве Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья (СКВРиЗ) в Греции. Местный атаман Димитриос Сиокис сформировал здесь множество групп безопасности и организовал оказание помощи в критических районах повышенной опасности.

Местные казаки личным примером показали, как нужно спасать народ в пандемию. Они не только активно проводят разъяснительную, информационную работу о методах профилактики распространения коронавируса, но и помогают местному населению. Кому-то из нуждающихся медицинскую помощь оказывают, кому-то поставляют продукты.

Однако не только делом спасают казаки Греции и Кипра народ от напасти. Но и молитвой. Они посещают храмы и молятся за всех братьев наших казаков во всём мире и за всех православных христиан, преклонились у святых мощей чудотворца Иоанниса Россоса. А в монастыре, который находится на высоте 2 000 метров, они подняли благословенный флаг казаков - воинов!