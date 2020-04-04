|
И молитвой, и делом: Как казаки Греции спасают народ в пандемию
04 апреля 2020, 03:35 • 9 • В мире
Атаман представительства СКВРиЗ в Греции Димитриос Сиокис рассказал о том, как казаки молитвой и делом спасают народ в разгар пандемии коронавируса.
Пример того, как нужно действовать всем миром в разгар пандемии, показали в представительстве Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья (СКВРиЗ) в Греции. Местный атаман Димитриос Сиокис сформировал здесь множество групп безопасности и организовал оказание помощи в критических районах повышенной опасности.
Местные казаки личным примером показали, как нужно спасать народ в пандемию. Они не только активно проводят разъяснительную, информационную работу о методах профилактики распространения коронавируса, но и помогают местному населению. Кому-то из нуждающихся медицинскую помощь оказывают, кому-то поставляют продукты.
Однако не только делом спасают казаки Греции и Кипра народ от напасти. Но и молитвой. Они посещают храмы и молятся за всех братьев наших казаков во всём мире и за всех православных христиан, преклонились у святых мощей чудотворца Иоанниса Россоса. А в монастыре, который находится на высоте 2 000 метров, они подняли благословенный флаг казаков - воинов!
Фото: предоставлено представительством СКВРиЗ в Греции.
9
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 марта 2020, 10:00
|
03 апреля 2020, 08:35
|
02 апреля 2020, 09:35
|
02 апреля 2020, 11:35
|
30 марта 2020, 13:35
|
29 марта 2020, 20:35
|
31 марта 2020, 04:35