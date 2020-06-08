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И мечта Грефа сбудется: Михалков по пунктам объяснил, как в России уничтожат образование
08 июня 2020, 00:00 • 87 • Политика
Режиссёр Никита Михалков буквально по пунктам разобрал проект программы "Образование-2030" и на его примере объяснил, как в России уничтожат традиционное образование. "И сбудется мечта Грефа об уничтожении экзаменов", - добавляет Михалков.
Среди тем, которые поднял на этот раз в новом "Бесогоне" "Над пропастью во лжи" Никита Михалков, режиссёр особое внимание уделил образованию в нашей стране, в том числе дистанционному.
"Напряжение по этому поводу не исчезает, оно только возрастает", - обратил внимание ведущий программы, напомнив о том, что по поводу образования говорили президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин. В частности, тот момент, когда глава государства подчеркнул: "Цифра, телекоммуникации открывают колоссальные возможности. Но, конечно, они не заменят живого общения учителя и ученика, когда система образования не только учит, но и воспитывает". А вот слухи о том, что дистанционное образование якобы заменит традиционное, президент чётко обозначил как провокацию.
О подобном же говорит и Мишустин, подчёркивая, что "современные дистанционные онлайн-методы могут помогать, быть отличным подспорьем, но ничто не заменит той самой университетской, институтской среды, которая формирует классных врачей, классных инженеров, классных педагогов".
Но обратил внимание Михалков и на то, что "21 мая президент говорит о том, что традиционное образование незыблемо, оно должно быть", а меньше чем через неделю, "27 мая Госдума принимает закон "О порядке дистанционного обучения в стране в случае введения режима ЧС или повышенной готовности"".
В пример Михалков привёл главу Сбербанка Германа Грефа, который "внедряет цифровые платформы в 15 школах и хочет внедрить ещё в 50 или даже в 100". Возникает логичный вопрос: почему глава Сбербанка занимается обучением, цифровыми платформами?
Режиссёр поясняет, что к этому можно относиться по-разному - серьёзно или нет, но "Греф говорит о том, что всё образование должно измениться".
А дальше режиссёр буквально по пунктам объясняет, как в России уничтожат традиционное образование, согласно этому проекту.
В результате, отмечает режиссёр, "всё упирается в экран и в мышку".
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