И мечта Грефа сбудется: Михалков по пунктам объяснил, как в России уничтожат образование

Среди тем, которые поднял на этот раз в новом "Бесогоне" "Над пропастью во лжи" Никита Михалков, режиссёр особое внимание уделил образованию в нашей стране, в том числе дистанционному.

"Напряжение по этому поводу не исчезает, оно только возрастает", - обратил внимание ведущий программы, напомнив о том, что по поводу образования говорили президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин. В частности, тот момент, когда глава государства подчеркнул: "Цифра, телекоммуникации открывают колоссальные возможности. Но, конечно, они не заменят живого общения учителя и ученика, когда система образования не только учит, но и воспитывает". А вот слухи о том, что дистанционное образование якобы заменит традиционное, президент чётко обозначил как провокацию.

О подобном же говорит и Мишустин, подчёркивая, что "современные дистанционные онлайн-методы могут помогать, быть отличным подспорьем, но ничто не заменит той самой университетской, институтской среды, которая формирует классных врачей, классных инженеров, классных педагогов".

Но обратил внимание Михалков и на то, что "21 мая президент говорит о том, что традиционное образование незыблемо, оно должно быть", а меньше чем через неделю, "27 мая Госдума принимает закон "О порядке дистанционного обучения в стране в случае введения режима ЧС или повышенной готовности"".

Да, вроде бы совпадает. Но всё-таки для того, чтобы принимать этот закон, наверное, нужно как-то скорректировать для себя представление о том, а какие же реальные результаты дистанционного образования, - продолжает свою мысль режиссёр. - То, что переживают родители, учителя, дети. Вот реально переживают.

В пример Михалков привёл главу Сбербанка Германа Грефа, который "внедряет цифровые платформы в 15 школах и хочет внедрить ещё в 50 или даже в 100". Возникает логичный вопрос: почему глава Сбербанка занимается обучением, цифровыми платформами?

А ведь получается, что для этого рода деятельности, этого рода внедрения цифровых платформ пандемия - мать родная, - продолжает Михалков. - А как же? Вот что говорит сам господин Греф: "Нет ни одной причины, которая заставила бы нас отказаться от приоритетности обучения школьников. Угроза распространения коронавируса стала дополнительным стимулом для скорейшего внедрения цифровой образовательной платформы. Сложности предоставляют новые возможности".

Режиссёр поясняет, что к этому можно относиться по-разному - серьёзно или нет, но "Греф говорит о том, что всё образование должно измениться".

Измениться - это значит, должна быть принята программа "Образование-2030". Правильно? - продолжает ведущий. - Мне будут говорить: "Она ещё не принята, это ещё только прожект"… Слушайте, когда она будет принята, будет поздно. Над ней работают с 2013 года.

А дальше режиссёр буквально по пунктам объясняет, как в России уничтожат традиционное образование, согласно этому проекту.

Это проект, который курирует Герман Оскарович Греф. Вот раздел. "Смерть форматов", - обращает внимание Михалков. - И по этому плану должны умереть к 2025 году диплом об окончании учебного заведения (то есть сбудется мечта господина Грефа об уничтожении экзаменов), система научных журналов и стандарты цитирования, авторский учебник. А к 2035 году должны будут умереть общеобразовательная школа, исследовательский университет, текст (книга, статья) как доминирующая форма знаниевой коммуникации. Книга. То есть гигантская многовековая культура книгоиздания, культура книги.

В результате, отмечает режиссёр, "всё упирается в экран и в мышку".