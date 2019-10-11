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И мама, и бабушка разом бросили грудничка: На Украине оказался ненужным больной кроха

11 октября 2019, 09:39  •  117 • В мире
Девочка из украинского города Ровно, родившая сына в 12 лет, отказалась от грудничка, бросила его в больнице и вместе с бабушкой младенца уехала из города. Больной кроха оказался не нужен родным.
Ранее стало известно о том, что в Ровенском областном перинатальном центре 12-летняя украинка родила сына. Однако уже с самого начала малыш оказался не нужен ни матери, ни бабушке. Обе разом бросили грудничка и сбежали из города.
Как сообщает "РадиоТрек", младенец оказался больным - у него обнаружен врожденный порок. Следовательно, за ребенком нужен особый уход.
Но ни мать, ни бабушку младенца его судьба, судя по всему, не заботит. Девочка-роженица написала отказ от ребенка. Самого новорожденного сейчас хотят перевести в Закарпатье. С местными врачами уже ведутся переговоры.
Позднее, как уточняется, малыша переведут в дом ребенка.

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