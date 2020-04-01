И кто теперь лидер? Коронавирус сбросил США с пьедестала "пандемического" рейтинга

Любопытный список показал у себя на страничке в социальной сети Facebook невролог из Новокузнецка Вадим Раскин. Врач рассказал, что речь идёт о международном рейтинге готовности различных стран к пандемиям.

Составлен он был ещё в прошлом году по заказу Всемирного экономического форума. Лидером рейтинга, по мнению экспертов, являлись США, а сразу за американцами следовали британцы. На 15-м месте расположилась Испания, а Италия занимает 31-е.

При этом Китай, согласно данным исследования, был на 51-м месте, Россия же занимала только 63-ю строчку из почти двухсот.

Однако бушующая практически по всему миру пандемия COVID-19 сбросила США с пьедестала этого рейтинга - и теперь Америку впору записывать в аутсайдеры. Соединённые Штаты, напомним, обогнали все страны мира по количеству заражённых - инфицированы десятки тысяч человек.

На этом фоне возникает логичный вопрос: кто теперь лидер рейтинга готовности к пандемии?

"Реальная ситуация показала, чего стоят эти рейтинги и можно ли им доверять", - резюмирует Раскин.