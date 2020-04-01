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И кто теперь лидер? Коронавирус сбросил США с пьедестала "пандемического" рейтинга
01 апреля 2020, 03:35 • 42 • В мире
Невролог из Новокузнецка Вадим Раскин рассказал у себя на странице в соцсети Facebook о международном рейтинге готовности различных стран к пандемиям, составленном в 2019 году по заказу Всемирного экономического форума. Лучшими эксперты посчитали США, а Россию расположили лишь на 63-м месте. Но коронавирус сбросил США с пьедестала "пандемического" рейтинга, и теперь возникает вопрос: кто в лидерах?
Любопытный список показал у себя на страничке в социальной сети Facebook невролог из Новокузнецка Вадим Раскин. Врач рассказал, что речь идёт о международном рейтинге готовности различных стран к пандемиям.
Составлен он был ещё в прошлом году по заказу Всемирного экономического форума. Лидером рейтинга, по мнению экспертов, являлись США, а сразу за американцами следовали британцы. На 15-м месте расположилась Испания, а Италия занимает 31-е.
При этом Китай, согласно данным исследования, был на 51-м месте, Россия же занимала только 63-ю строчку из почти двухсот.
Однако бушующая практически по всему миру пандемия COVID-19 сбросила США с пьедестала этого рейтинга - и теперь Америку впору записывать в аутсайдеры. Соединённые Штаты, напомним, обогнали все страны мира по количеству заражённых - инфицированы десятки тысяч человек.
На этом фоне возникает логичный вопрос: кто теперь лидер рейтинга готовности к пандемии?
"Реальная ситуация показала, чего стоят эти рейтинги и можно ли им доверять", - резюмирует Раскин.
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