И Крым вернула, и на поводу у США не пошла: Где еще "напористая" Россия перешла дорогу НАТО

Россия как одна из сверхдержав оказалась боле напористой, а потому и смогла претендовать на новые территории. Об этом генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил в ходе своей речи, произнесенной в стенах Центра стратегических исследований, рассуждая по пунктам об основных задачах НАТО и его союзников.

Генеральный секретарь признал, что Россия как сверхдержава стала гораздо более напориста в своей внешней и внутренней политике.

"Это усиление конкуренции между великими державами, соревнование великих держав, - первым пунктом указал Столтенберг. - И мы видим последствия этого от Крыма до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря".

Первая в Европе

Отметил генсек и тот факт, что Россия вернула Крым в свой состав, и это стало первым случаем в Европе после окончания Второй мировой войны.

"Впервые в Европе, когда одна страна вошла в состав другой страны после окончания Второй мировой войны", - указал Столтенберг.

Напомним, жители полуострова в 2014 году провели референдум и большинством голосов решили вернуться в состав России. В Москве не раз подчеркивали легитимность референдума, однако на Украине и на Западе итоги его не признают и заявляют об "аннексии" Крыма.

Поставила мир под угрозу?

Крым, впрочем, не единственный пункт в списке "прегрешений" России. Генсек НАТО обвинил Москву в развале ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) и отметил, что растущая конкурентоспособность России "вызывает беспокойство".

Фактически же Столтенберг пытается уверить, что якобы именно Россия поставила мир под угрозу, не пойдя на поводу у США.

Основанный на правилах миропорядок, цитирует генсека телеканал "360", испытывает давление в том числе и со стороны "более напористой России". В качестве примера он привел как раз окончание действия ДРСМД. Сам договор Столтенберг назвал "краеугольным камнем контроля над вооружениями на протяжении десятилетий начиная с 1987 года".

Генсек отметил, что "ядерный" договор имел "большое значение для контроля над вооружениями, особенно в Европе", и напомнил, что он "прекратил свое существование в минувшую пятницу".

"Потому что Россия нарушала договор в течение нескольких лет, - заявил генсек НАТО. - Они развернули новые ракеты; что-то под названием SSC-8, ракеты средней дальности, способные достичь европейских городов за считаные минуты. Они мобильны, их трудно обнаружить".

Но именно на Вашингтоне целиком и полностью лежит вина за расторжение "ядерного" договора. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя расторжение Договора о ядерных вооружениях средней дальности.

"США стали могильщиками ДРСМД", - отметил дипломат.

Рябков особо подчеркнул также, что с американской стороны звучат в адрес Москвы "исключительно голословные обвинения". Однако именно Штаты нарушили договор, развернув на суше установки, которые нарушают пункты ДРСМД.

Очевидно, что в НАТО предпочитают не вспоминать, кто на самом деле начал процедуру расторжения "ядерного" договора. Ведь именно американский президент Дональд Трамп еще осенью прошлого года заявил об односторонннем выходе США из ДРСМД.

Президент России Владимир Путин отметил, что наша страна "вынуждена с сожалением констатировать, что односторонний, под надуманным предлогом выход США из ДРСМД, разрушение одного из основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями серьёзнейшим образом осложнили ситуацию в мире, породили фундаментальные риски для всех".

Глава государства четко указал на того, на ком на самом деле лежит ответственность за расторжение.

"Подчеркну, ответственность за случившееся полностью лежит на американской стороне, - отметил Путин. - Вместо вдумчивого обсуждения проблем международной безопасности США просто перечеркнули многолетние усилия, направленные на снижение вероятности масштабного военного конфликта, в том числе с использованием ядерного оружия".

"И в других местах"

Впрочем, претензий в адрес Москвы у НАТО немало не только по ДРСМД и Крыму. По словам генсека Россия якобы пытается подорвать доверие "к демократическим институтам" в нескольких странах - членах альянса. Но не только там, но и в "других местах".

"Мы наблюдаем рост российского присутствия на Ближнем Востоке, в Сирии", - добавляет Столтенберг.