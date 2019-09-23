И Крым притянет "как магнитом": Волкер дал назидательный совет Киеву

Украина должна стать успешным демократическим государством для возвращения утраченных территорий. Об этом заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, запись программы доступна на Youtube.

Как подчеркнул Волкер, в случае невозможности выполнить Минские соглашения Украина должна развиваться как демократическое государство в связке с ЕС и НАТО.

И, по мнению американца, Незалежная как "экономический магнит" притянет утраченные территории.

"Они тоже захотят стать частью этой Украины", - добавил он.

Волкер также вспомнил о событиях 2014-го года. По его словам, США не верили, что крым станет частью России.

Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Большинство жителей высказались за присоединение к РФ.