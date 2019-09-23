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И Крым притянет "как магнитом": Волкер дал назидательный совет Киеву
23 сентября 2019, 19:09 • 121 • В мире
Американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер заявил, что как только Украина превратиться в демократическое государство, она "как магнит" вернет себе утраченные территории.
Украина должна стать успешным демократическим государством для возвращения утраченных территорий. Об этом заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, запись программы доступна на Youtube.
Как подчеркнул Волкер, в случае невозможности выполнить Минские соглашения Украина должна развиваться как демократическое государство в связке с ЕС и НАТО.
И, по мнению американца, Незалежная как "экономический магнит" притянет утраченные территории.
Волкер также вспомнил о событиях 2014-го года. По его словам, США не верили, что крым станет частью России.
Напомним, что Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Большинство жителей высказались за присоединение к РФ.
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