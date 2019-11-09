И контракт заключить, и в суде отыграться: Киев не намерен отказываться от газовых претензий к России

Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что судебные споры Москвы и Киева ничуть не мешают новому контракту. Отвечая на предложение России "начать отношения по транзиту с чистого листа", именно таким вариантом развития событий он назвал контракт с обособленным оператором. В мирном урегулировании споров с Москвой украинская сторона не заинтересована, о чём фактически было объявлено накануне.

На странице в Facebook Витренко отметил, что судебные споры и отсутствие нового контракта на поставку газа после 2020 года - это "надуманные проблемы".

"Хотя бы потому, что новый контракт заключается не "Нафтогазом", а обособленным от "Нафтогаза" оператором газотранспортной системы", - написал исполнительный директор.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сказал, что Москва и Киев должны вернуться к "нулевому варианту" - полному отказу от претензий, разбираемых в судебном порядке. Витренко, вероятно, оценивая и это высказывание, отметил, что начать с "чистого листа" не означает, что "старые листы бумаги исчезают".

Между тем срок действия имеющихся контрактов между российской и украинской компаниями истекает 31 декабря. У Киева остаётся совсем немного времени для метафор.