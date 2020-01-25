И хочется, и колется: японский взгляд на "железную пяту" США

Эпохальный документ, подписанный в январе 1960 года, назывался "Договором о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией". Де-юре он налагал некоторые обязательства по защите Японии на Вашингтон, а де-факто делал ее своего рода военно-политической колонией, полуоккупированным государством-саттелитом, прямо указывая на присутствие на островах американского контингента. По сути, он расширил Сан-Францисское мирное соглашение 1951 года между частью стран антигитлеровской коалиции и Японией. При этом, правда, Вашингтон лишился права вмешиваться во внутренние дела этой страны. Но зато получил над ней геополитический и военный контроль.

Очередная круглая дата всколыхнула японскую общественность, экспертное сообщество, соцсети и СМИ. Обсуждение нынешней фазы в отношениях двух стран стало повсеместным и крайне жарким. Разумеется, документ и в целом текущее положение дел подвергаются критике. Тут ничего особенного. Вопрос в том, какой именно. И здесь при формально единой тональности мнения резко разделились. Одни призывают внять гласу народа, недовольного присутствием на их земле иностранцев, а также говорят о неравноправности Вашингтона и Токио и риске быть втянутым в военные конфликты. А вот другие искренне боятся, что договор подвергнется трагическим изменениям, деструкции по вине Дональда Трампа. И в результате лишенная американской поддержки Япония окажется беззащитной. А стало быть, Вашингтон надо понуждать к неким дополнительным гарантиям и договоренностям, которые еще прочнее закрепят его присутствие на территории.

Консервативные СМИ обращают внимание и на пикантную деталь, которая на самом деле является одной из ключевых. Они указывают на требование Трампа (обращенное не только к Японии, но и к Европе, и к странам Ближнего Востока) резко повысить уровень ассигнований на собственную безопасность. Мол, Америка больше не намерена оплачивать чужое счастье. Так вот японские сторонники договора пафосно восклицают, что союзнические отношения и общие ценности не измеряются деньгами. Еще как измеряются! И Трампу это хорошо известно. Дружба дружбой, а табачок (при сохранении контроля над "табачной фабрикой") в перспективе – врозь. Кстати, многие японцы недовольны направлением ограниченного контингента японских сил самообороны на Ближний Восток. Это решение Токио принимал явно под давлением Вашингтона. Но им придется свыкнуться с мыслью, что своих солдат и офицеров все чаще придется посылать в горячие точки, находящиеся далеко от дома.

Продолжится и строительство новой американской военной базы на Окинаве, так же как и подавление властями протестных акций местных жителей. Тем придется и дальше терпеть выходки американских военнослужащих. США из Японии, в отличие от других точек земного шара, уж точно уходить никуда не собираются. Вопрос стоит иначе – они будут там усиливать присутствие по причине ее соседства с Китаем, считающимся в Вашингтоне главным мировым конкурентом и угрозой. Такой расклад, конечно, бьет по национальной гордости многих японцев, желающих получить моральную и политическую "компенсацию" на других направлениях. Например, пытаясь заполучить южные Курильские острова. Но это уже совсем другая история.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik