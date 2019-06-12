И хочется, и колется: Американцы опять мечтают об Арктике

Автор:

Полонский Андрей

Столтенберг боится русского присутствия

На пресс-конференции в Исландии генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг много говорил об усилении России в Арктике. Такое впечатление, что длина береговой линии нашей страны для него – полная географическая новость. Но при этом натовский чиновник пытался выставить себя чуть ли не главным радетелем мира и спокойствия на планете вообще, и на Севере в частности:

Нужно продолжать работу над поддержанием низкой напряжённости на Крайнем Севере, несмотря на военное присутствие здесь, в частности, русских сил.

В принципе, песенку с припевом «Русские идут на Север» норвежец Столтенберг поёт на разные мотивы с 2014 года, с того самого момента, как он стал во главе НАТО. Особенно его тревожит, что Россия опустила на дно Северного полюса свой государственный флаг. Таким образом, дескать, наша страна заявляет, что вся Арктика принадлежит нам.

Россия, ужасался Столтенберг, основала «несколько военных баз в этом районе, запустила в действие флотилию новых ледоколов и даже проводит там военные учения».

Действительно, в районе Арктики у нас есть две военные базы. Одна, под названием «Арктический трилистник», – на земле Александры (Земля Франца-Иосифа), вторая – «Арктический клевер» – в районе Новосибирских островов. Базы предназначены для размещения на них систем ПРО для перехвата ракет, которые могут быть выпущены с подводных лодок в акватории Северного Ледовитого океана.

Базы крайне немногочисленны. Всего на них служат около 150 человек. Но даже 150 русских офицеров и солдат способны привести в трепет начальника НАТО. И в принципе, это совсем неплохо.

Джон Болтон: вернуть то, чего не было

Еще дальше в своём игнорировании повседневной реальности зашёл советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон. Он заявил, что президент Трамп рассчитывает пополнить свой флот ледоколами для круглогодичного плавания в Северном Ледовитом океане. Таким образом, по его предположению, Америка «вернёт себе лидерство в Арктике».

Джон Болтон. Фото: www.globallookpress.com

Задача чрезвычайно сложная. Вернуть то, чего никогда не было, практически невозможно. Но на самом деле американцам трудней всего признать, что в мире существуют области, где они чрезвычайно далеки от какого-либо доминирования.

Для справки напомним о количестве ледокольных судов у России и у стран НАТО.

У нас более 40 ледоколов, из них пять атомных, один («Советский Союз») – в резерве. Кроме того, Запад особенно беспокоит наш проект 23550, задуманный как универсальный военный корабль, ледокол и буксир в одном лице.

На втором месте по количеству ледокольных судов идёт Финляндия. У неё семь средних и лёгких ледоколов, но ни один из них не принадлежит государству. У Швеции и Канады по шесть ледоколов, но тяжёлых среди них также нет.

Что же касается США, то тут дело обстоит совсем печально. Ещё достопамятный Рекс Тиллерсон в бытность государственным секретарём говорил, что «у США всего один действующий ледокол».

На самом деле, господин Тиллерсон сгущал краски, но ненамного.

С формальной точки зрения американская Береговая охрана имеет в своём распоряжении целых три ледокола. Ещё одним судном ледокольного типа владеет Национальный научный фонд. Однако лишь два судна Береговой охраны на ходу, в том числе тяжёлый ледокол «Полярная звезда», способный пробивать максимум двухметровую толщу льда.

Возможности отечественного ледокола «Арктика» – первого надводного судна, достигшего Северного полюса, – куда серьёзней. Он пробивает лёд до трех метров и способен справляться с пятиметровыми ледяными торосами. То есть в условиях Северного Ледовитого океана, в принципе, может пройти куда угодно при любых метеоусловиях. Другие наши атомоходы не намного слабей.

Разумеется, ничего подобного у американцев и близко нет. Именно поэтому их так и беспокоят позиции России в Арктике.

25 мая 2019 года. Спуск на воду атомного ледокола «Урал» в Санкт-Петербурге. Фото: EPA/ANATOLY MALTSEV/ТАСС

Тревога Майка Помпео

Тревога не покидает и нынешнего государственного секретаря США Майка Помпео.

Так, выступая в начале мая на заседании Арктического совета в Финляндии, он говорил, что

незаконное регулирование Россией иностранных судов, проходящих у её берегов, и угрозы правительства применить военную силу беспокоят правительство Соединённых Штатов, а также других членов Арктического совета.

Только вот почему может быть незаконным регулирование прохода судов, которые и пройти-то никак не могут в большинстве случаев без помощи русских же ледоколов, остаётся большой загадкой. Американцы с их единственной «Полярной звездой» тут помочь вряд ли смогут…

Ещё больше волнуют господина Помпео русские и китайские инвестиции в развитие Севера. Не нравятся американскому госсекретарю «планы создания новых транспортных каналов из Азии в Северную Европу», как не нравится любое усиление конкурентов и соперников.

Но тут уж им только посочувствовать можно. Нравится не нравится – придётся потерпеть.

Полная потеря реальности

Иногда возникает ощущение, что современные элиты США в своём стремлении удержать уплывающее от них мировое лидерство полностью потеряли чувство реальности. Трудно не согласиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с горечью говорившим на проходивших 10-11 июня в Москве «Примаковских чтениях», что

США постоянно и повсеместно устраивают келейные структуры, междусобойчики, а принятые в их рамках решения пытаются представить как мнение всего мирового сообщества.

Риторика американцев и их союзников в Арктике – ярчайшее доказательство верности этих слов.