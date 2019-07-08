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И их осталось семь: Медведев не досчитался троих заместителей

08 июля 2019, 19:24  •  49 • В России

Еженедельное совещание Дмитрия Медведева со своими заместителями в подмосковных «Горках» из раза в раз начинается так: премьер стоит посредине рабочего кабинета, друг за другом, затылок в затылок, заранее вытягивая вперед руку для рукопожатия, в кабинет входят вице-премьеры — один, два, три.. и так до десяти. Но на этот раз заместителей Медведева оказалось всего семь. Трое - Юрий Борисов, Дмитрий Козак и Константин Чуйченко - пропали.

- Сразу видно, что настало лето, за этим столом нас стало меньше, - улыбнулся Дмитрий Медведев, а потом предложил обсудить всероссийскую диспансеризацию, которую должны провести в этом и следующем году.

Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, в нынешнем году профосмотры и диспансеризацию должны пройти 62 миллиона россиян.

- Это достаточно высокая цифра, если учесть, что в 2018 году это был 21 миллион человек, - заметила Голикова. Но потом сообщила, что в некоторых регионах диспансеризацией пока и не пахнет. Так, в Оренбургской области, в Севастополе и на Чукотке даже не утвержден перечень медицинских организаций, на базе которых должна проводиться диспансеризация, а в 16 регионах затруднен поиск медицинских организаций в информационных системах.

- Проведение диспансеризации и профосмотров должно осуществляться в вечерние часы и в субботу. Только 14 регионов страны утвердили и разместили на сайтах соответствующие графики работы медицинских организаций, - сообщила Голикова, отметив, что многие регионы формально относятся к проведению диспансеризации.

В ответ на это Медведев заявил, что даст дополнительные поручения регионам по организации всеобщей диспансеризации и потребовал довести эту информацию до губернаторов. По словам премьера, массовая диспансеризация поможет улучшить ситуацию в демографии.

- Главная задача – предупредить заболевание и его развитие. Причем это касается не только самых опасных – я имею в виду онкологию и сердечно-сосудистые заболевания, но и вообще любые, чтобы была возможность вовремя вмешаться, тогда медицина или даже простое изменение образа жизни действительно могут помочь. И мы хотим, чтобы каждый человек внимательно следил за своим здоровьем, - отметил премьер.

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