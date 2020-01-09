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И глубина, и "агрессивная морская среда": Путин официально открыл "Турецкий поток"

09 января 2020, 10:24  •  108 • Политика
Президент России Владимир Путин официально открыл "Турецкий поток" в ходе визита в Стамбул. Путин подчеркнул, газопровод обеспечит безопасность поставок, поскольку пролегает он на большой глубине и, кроме всего прочего, в "агрессивной морской среде".
Президент России Владимир Путин принял участие в торжественном открытии газопровода "Турецкий поток". Добавим, ранее министр энергетики России Александр Новак отметил, что поставки газа по "Турецкому потоку" уже идут. Сегодня же прошла финальная встреча лидеров России и Турции, где были сделаны важнейшие геополитические заявления.
Так, Владимир Путин, говоря о запуске потока, подчеркнул:
"Газопровод пролегает не только на большой глубине, но и в агрессивной морской среде".
Поставки ресурсов по этому газопроводу будут способствовать обеспечению энергобезопасности Европы, добавил президент России. Кроме того, он поблагодарил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который проявил политическую волю. А также добавил, что впереди у России и Турции ещё много других глобальных проектов.
В целом, поставки по газопроводу "Турецкий поток" будут экологически безупречны, сказал Путин. Отметим, в течение 2019 года Россия поставила Турции 24 миллиарда кубометров газа.

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