И глубина, и "агрессивная морская среда": Путин официально открыл "Турецкий поток"

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественном открытии газопровода "Турецкий поток". Добавим, ранее министр энергетики России Александр Новак отметил, что поставки газа по "Турецкому потоку" уже идут. Сегодня же прошла финальная встреча лидеров России и Турции, где были сделаны важнейшие геополитические заявления.

Так, Владимир Путин, говоря о запуске потока, подчеркнул:

"Газопровод пролегает не только на большой глубине, но и в агрессивной морской среде".

Поставки ресурсов по этому газопроводу будут способствовать обеспечению энергобезопасности Европы, добавил президент России. Кроме того, он поблагодарил турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который проявил политическую волю. А также добавил, что впереди у России и Турции ещё много других глобальных проектов.

В целом, поставки по газопроводу "Турецкий поток" будут экологически безупречны, сказал Путин. Отметим, в течение 2019 года Россия поставила Турции 24 миллиарда кубометров газа.