|
И этот тоже "агент Путина": The Times намекнула на связь художника-поджигателя Павленского с ГРУ
19 февраля 2020, 21:39 • 55 • Политика
Газета The Times намекнула на причастность Павленского к ГРУ. Речь о "художнике", который бежал из России во Францию после того как прибил свою мошонку к брусчатке Красной площади, а потом поджёг дверь здания ФСБ.
Британская газета The Times выпустила материал, в котором намекнула, что бежавший из России во Францию "художник- акционист" Петр Павленский является "агентом Путина". Речь идёт о человеке, который прибил свою мошонку к брусчатке Красной площади, а потом поджёг дверь в здании ФСБ.
По мнению The Times, другого объяснения тому, что Павленский слил в сеть интимное видео с кандидатом в мэры Парижа и "любимчиком" президента Франции Эмманюэля Макрона, нет. Ведь не могла же "жертва режима" быть настолько неблагодарной стране, которая дала ему политическое убежище. Хотя вскоре после переезда в Париж Павленский был арестован и осуждён за очередную свою "художественную акцию" - поджёг двери Банка Франции. "Хужожник" лишь недавно освободился из тюрьмы.
Напомним, что список "агентов Путина" ширится с каждым днём. Недавно британские СМИ назвали "агентами" британских учёных, которые усомнились в версиях Запада по поводу "химатак" в Сирии, фейковость которых уже не раз разоблачали в России.
Фото: скриншот Twitter/@TolyaKurlaev
Подпишитесь на нас
Загрузка...
55
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 февраля 2020, 09:54
|
13 февраля 2020, 05:54
|
17 февраля 2020, 17:39
|
18 февраля 2020, 00:09
|
19 февраля 2020, 11:54
|
15 февраля 2020, 22:54
|
13 февраля 2020, 05:24