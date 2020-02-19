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И этот тоже "агент Путина": The Times намекнула на связь художника-поджигателя Павленского с ГРУ

19 февраля 2020, 21:39  •  55 • Политика
Газета The Times намекнула на причастность Павленского к ГРУ. Речь о "художнике", который бежал из России во Францию после того как прибил свою мошонку к брусчатке Красной площади, а потом поджёг дверь здания ФСБ.
Британская газета The Times выпустила материал, в котором намекнула, что бежавший из России во Францию "художник- акционист" Петр Павленский является "агентом Путина". Речь идёт о человеке, который прибил свою мошонку к брусчатке Красной площади, а потом поджёг дверь в здании ФСБ.
По мнению The Times, другого объяснения тому, что Павленский слил в сеть интимное видео с кандидатом в мэры Парижа и "любимчиком" президента Франции Эмманюэля Макрона, нет. Ведь не могла же "жертва режима" быть настолько неблагодарной стране, которая дала ему политическое убежище. Хотя вскоре после переезда в Париж Павленский был арестован и осуждён за очередную свою "художественную акцию" - поджёг двери Банка Франции. "Хужожник" лишь недавно освободился из тюрьмы.
Ну что ж, я ждал этого. The Times жирно намекнула на причастность Павленского к ГРУ, - комментирует в Twitter @TolyaKurlaev.
Кто следующий в череде шокирующих разоблачений? Панин? - задаётся вопросом пользователь.
Коломойский, - выдвигают версию в комментариях.
Напомним, что список "агентов Путина" ширится с каждым днём. Недавно британские СМИ назвали "агентами" британских учёных, которые усомнились в версиях Запада по поводу "химатак" в Сирии, фейковость которых уже не раз разоблачали в России.
Фото: скриншот Twitter/@TolyaKurlaev

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