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И это они "кошмарили" нас "Новичком"? Тысячи секретов химлаборатории "Портон-Даун" выбросили на помойку

05 июля 2019, 15:09  •  144 • Политика
Тысячи секретов химлаборатории "Портон-Даун" выбросили на помойку - на обозрение всем местным бездомным. Тут хочется задать один вопрос: и эти люди "кошмарили" нас "Новичком"?
Министерство обороны Великобритании расследует "дело века". Военные пытаются понять, как секретные документы военной химической лаборатории "Портон-Даун" оказались в... мусорном баке. Нашли всю "пачку" на автомобильной стоянке, что находится на севере Лондона.
Как пишет Daily Star, некто выбросил в бак тысячи страниц! На каждом из листов были персональные данные, подробности об обязанностях патрульных, охраняющих лабораторию, или, например, пароли к системам - секретным, как мы понимаем.
Кроме того, в заметке издания уточняется, что выбросили не только и не столько архивные данные (самые старые относят к 1980-м годам), а свежие - 2017 года. И, кстати, военный эксперт, опрошенный изданием, назвал произошедшее "мечтой террориста", поскольку в баке лежали данные, за которыми охотятся и мировые разведки, и бандиты, желающие уничтожать всех и вся, в том числе с использованием средств химических лабораторий.
Кстати, в точке, где нашли документы, часто собираются бездомные, копаясь в баках. И последняя деталь. Именно с химлабораторией "Портон-Даун" были связаны скандалы вокруг "Новичка" и участия русских в отравлении Скрипалей. Истории настолько запутанные, что мало кто будет сопоставлять одно с другим. Но мы все же спросим: и это они "кошмарили" нас "Новичком"?

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