И это всё о нём… О первом лице от первого лица

Автор:

Иванов Борис

Наверное, сейчас нет ни одного современного главы государства, который бы вызывал такой жгучий интерес не только у обычных людей, но и у представителей творческих профессий, как Владимир Путин.

Попытка номер...

Особенно это касается кинорежиссёров-документалистов, которые пытаются разгадать Путина на протяжении многих лет. Одно только перечисление названий документальных лент о Путине, про Путина, с Путиным займёт несколько строк. Причём возделывать эту ниву пытаются не только отечественные мастера искусств, но и зарубежные. Погнали? (см. таблицу)

Инфографика: "Царьград"

Если что забыл упомянуть, строго не судите, сами видите, какой массив. Совершенно точно, чтобы только посмотреть их, требуется не меньше недели. Если прерываться хотя бы на очень краткий сон.

И вот в рамках своего спецпроекта агентство ТАСС выпускает очередную ленту, которую снял известный журналист Андрей Ванденко, работающий над спецпроектом "Первые лица". Первая серия этой ленты, выполненной в новом жанре интернет-сериала, уже выложена на YouTube, и, как говорят, ежедневно будет появляться новая из 20 серий.

Стоит, наверное, отдельно отметить, что среди всего этого перечня были как удачи, так и провалы. Но, что особенно интересно, на взгляд автора, — они ничуть не зависели от личности самого героя этих фильмов. В каждом из них Путин был максимально открытым, с готовностью отвечал на разные вопросы, даже в не самой удобной для себя формулировке. То есть был откровенен, был собой. Конечно, никто его не спрашивал напрямую о какой-либо военной или государственной тайне, к которым он по должности имеет полный доступ. Да он бы, естественно, и не стал отвечать на такие вопросы. Не та, знаете ли, школа, чтобы позволить себе хоть на секунду чего угодно лишнего. То есть проблема здесь не в Путине. А, как представляется верным, в том, что если автор ленты действительно хочет что-то понять, если его интересует Путин, его характер, загадка или разгадка, он даёт возможность своему герою. А вот в случае, если всё уже у съёмочной бригады разложено по полочкам, "диагнозы поставлены, лечение назначено", и вообще главное — прокукарекать, а там хоть не рассветай, тогда на выходе получается продукт не просто тенденциозный, а ещё и унылый. Что, по мнению многих критиков, случилось, к слову, с лентой всё того же Виталия Манского.

"Сначала впечатляет порывом, и кажется, что вот сейчас откроют правду, что перевернёт мир. Потом возникают сомнения в искренности, а потом и в честности автора. А потом хочется взять и сказать... вот только кому и что сказать? Многоточие, а оно уже достало!" — констатировал, например, Сергей Орлов.

"Слишком много личного и неоднозначного от режиссёра Манского. Досмотреть не захотелось. Хотя и тема интересная, и режиссёр известный. Слишком субъективно даже для авторского кино. А главное, сразу возникает ощущение слива и двуличности автора, который снимал Путину рекламные ролики в нулевые, уже тогда считая, что это плохой для России президент, а теперь использует эти материалы в своём фильме", — отмечает другой зритель, посмотревший эту ленту. Есть и другие мнения, и каждое из них имеет право на существование. Однако сейчас речь о другом.

Грубо говоря, вопрос стоит ребром: откроет Андрей Ванденко нам нового Путина, или же время откровений закончилось, и ничего нового нам узнать не удастся.

Первый блин — совсем не первый

Итак, как прошёл разговор в первой серии. Речь шла о об отставке правительства и выборе нового состава министров.

В принципе, ведь медведевское правительство относительно недавно прошло реновацию, в 2018-м году, после выборов. Что случилось такого за полтора года, что надо было их зачистить? Фото: Russian Government / Globallookpress

Ванденко:

- Отставка правительства. На эту тему много тоже в интернете шуток-прибауток. Самая, наверное, первая появилась о том, что из-за аномально тёплой погоды в России распустилось правительство.

Путин:

- Смешно.

Ванденко:

- Ну вот, а если без шуток. В принципе, ведь медведевское правительство относительно недавно прошло реновацию, в 2018-м году, после выборов. Часть ушла — Дворкович, Шувалов, Мень, не к ночи помянут Абызов, — люди начали работать. Что случилось такого за полтора года, что надо было их зачистить?

Путин:

- Во-первых, могло случиться больше за эти полтора-два года. Во-вторых, всё-таки прежний состав действительно немало сделал с точки зрения подготовки основного этапа реализации национальных проектов. Нужно было определить национальные цели развития. Это только на первый взгляд кажется, что так просто. На самом деле это большая работа. Затем нужно было эти инструменты отработать, с помощью которых мы можем рассчитывать на то, что эти национальные цели будут достигнуты. Это правительство тоже сделало. Но у меня возникла внутренняя убеждённость в том, что здесь по многим ключевым направлениям должны появиться люди с современной такой подготовкой и настроенностью на конечный результат по некоторым ключевым элементам развития. Но хочу обратить ваше внимание ещё на то, что у нас в значительной степени костяк остался. У нас часть людей из администрации, в том числе те, которые готовили национальные проекты напрямую, они перешли в правительство. Я считаю, что это чрезвычайно важно. Скажу почему. Если они готовили эти национальные проекты, тогда им логично поручить с позиции правительства и реализовывать как раз то, что ими и было предложено в качестве этих целей и в качестве инструментов достижения этих целей. Поэтому часть людей из администрации перешла в правительство для того, чтобы это делать там, потому что делается это там.

Ванденко:

- А часть людей из правительства перешла в администрацию…

Путин:

- Да-да-да, пусть работают здесь.

Ванденко:

- От перемены мест слагаемых сумма меняется?

Путин:

- Меняется, конечно. Поэтому здесь нет ничего необычного и ничего неожиданного. Естественно, вы мне можете сказать, что я говорил, что смены не будет, я не планирую. Да, я так говорил. Стоило мне сказать, что планирую завтра поменять правительство, послезавтра вся работа будет прекращена. Как у нас говорили, шило в стенку — и на боковую.

Ванденко:

- Вот мы и говорим "спецоперация".

Путин:

- Нет, это не...

Ванденко:

- Никто не знал. А кто знал?

Путин:

- Я знал.

Ванденко:

- А ещё?

Путин:

- Разве этого недостаточно?

Ванденко:

- А когда вы решение приняли?

Путин:

- Не скажу.

Хороший экспромт хорошо подготовлен

Путин:

- Это наши с ним отношения.

Ванденко:

- Но мы же должны знать.

Путин:

- У нас отношения с Дмитрием Анатольевичем открытые, товарищеские, дружеские много лет. У нас секретов друг от друга нет. Поэтому мы с ним это обсуждали.

Ванденко:

- Заранее? Либо поставили перед фактом?

Путин:

- Заранее обсуждали, и в курсе был того, что происходит.

Ванденко:

- Ему придумали должность, которой даже не было, под которую закон пришлось в спешном порядке принимать.

Путин:

- Ну почему в спешном, приняли закон.

Ванденко:

- Сначала назначили, а потом закон, как-то...

Путин:

- А ничего в этом необычного нет. Если что-то не отрегулировано в законе, то в соответствии с действующим у нас Основным законом страны президент имеет право своим указом этот люк в законодательстве заполнить, а потом принимать в качестве закона. Это нормальная практика, здесь нет ничего необычного.

Владимир Путин заранее оповестил Дмитрия Медведева об отставке правительства. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Ванденко:

- Ощущение поспешности, что вот как-то что-то надо было придумать...

Путин:

- Ощущение — это совсем не одно и то же, что реальная жизнь. У вас могут быть какие угодно ощущения. Может быть температура, а может и не быть. На самом деле нужно градусник поставить, и градусник скажет, есть у вас температура или нет. Поэтому здесь нет ничего необычного. Повторяю, во-первых, юридическая практика такая: если люк в законодательстве есть — указ президента, а потом это имплементируется в законе. Это первое. А второе: зачем с такими вопросами тянуть, что поменяется? Разве лучше было бы, с точки зрения тех, кто не понимает, что происходит, или как-то критически к этому относится, отправить правительство в отставку, а потом полгода его формировать? Вы представляете, что начнётся в стране? Поэтому здесь люка во власти никогда не должно быть. Надо заранее всё спокойно, в деловой обстановке, продумав каждый шаг, подготовить, потом решение должно быть принято и реализовано. Здесь рассусоливать нельзя. Россия — не такая страна, которая может, как Бельгия, оставаться без правительства целый год.

Тандем живее всех живых

Интересно, только мне здесь почудилось, что Путин как бы играет с журналистом? Он его тестирует и проверяет. Даёт, где считает нужным, очень лаконичный ответ, одним-двумя словами, а потом смотрит, осмелится ли тот выйти за очерченную линию. И только если тот выходит, не робеет, но и не хамит, он даёт тот самый развёрнутый ответ, на который интервьюер надеялся изначально. Это не просто "вопрос-ответ", это и не просто игра, это в какой-то степени проверка, а кто ты есть сам по себе. И только если ты выдерживаешь проверку, он говорит с тобой дальше откровенно.

При этом Путин не уходит в какие-то удобные колеи, а, опять же, весьма откровенен в объяснении своих действий. Нарушать закон? Никогда. Но вот воспользоваться дырой в законодательстве, "люком", чтобы не плодить в стране дополнительные проблемы, а потом ещё и люк прихлопнуть новой законодательной нормой — почему бы и нет? Ведь "Россия — не такая страна, которая может, как Бельгия, оставаться без правительства целый год". А сам Путин в этом случае не зря грыз гранит юридической науки.

Впрочем, время двинуться дальше, ко второй части первой серии уже становящегося интригующим даже на этом начальном этапе нового сериала от ТАСС в спецпроекте "Первые лица".

Ванденко:

- Ну про новое правительство — это другая тема. Я всё же хочу со старым. Жириновский предложил называть должность зампреда Совбеза вице-президентом. По номиналу это так?

Путин:

- Нет. Потому что вице-президент — это тот человек, который заменяет президента во всей совокупности его прав и обязанностей. Мы ввели должность заместителя председателя Совета безопасности. Президент является председателем Совета безопасности. Вот по этой линии работы у меня появился заместитель.

Ванденко:

- Как опять шутят в интернете: распалась связь имён.

Путин:

- Да ничего не распалось.

Ванденко:

- Тандем…

Путин:

- Мы как работали, так и работаем с Дмитрием Анатольевичем. Он поменял направление своей деятельности. Это правда. Это тоже естественно.

При всём богатстве выбора...

Ванденко:

- По поводу выбора нового премьера. Кто был в шорт-листе?

Путин:

- Ну я могу...

Ванденко:

- Называли Мишустина, Собянина… У вас лежало два указа, и вы до последнего решали.

Путин:

- Мишустина никто не называл. Кроме меня. Я могу вам сказать, что было три кандидата.

Мишустина никто не называл. Кроме меня. Я могу вам сказать, что было три кандидата. - Заявил Владмир Путин. Фото: Russian Government / Globallookpress

Ванденко:

- Три?

Путин:

- Да. Мне было предложено три кандидатуры, если не четыре. Четыре даже. Но Мишустина среди них не было.

Ванденко:

- То есть это было ваше…

Путин:

- Моё.

Ванденко:

- А чем вы руководствовались?

Путин:

- Личными и деловыми качествами Михаила Владимировича.

Ванденко:

- То, что он так цифровизацию провёл в своём ведомстве, учитывалось?

Путин:

- Учитывалось. Даже не то, что он провёл цифровизацию в своём ведомстве, а то, что он стал реально специалистом в этой области. Хорошим практиком, который понимает, что надо делать, знает, как это делать, и делает, добивается конкретного результата.

Ванденко:

- А то, что мытарь по профессии, то есть он привык брать, а тут надо немножко отдавать?

Путин:

- Это очень примитивное представление о деятельности налоговой службы. Да, это, конечно, один из главных органов, который добывает средства в государственную казну, но это очень примитивное представление о том, что он ходит с дубиной и выколачивает деньги из людей. Нет, как раз наоборот. Как раз его миссия заключалась в том, чтобы облегчить положение налогоплательщиков, сделать вообще эту процедуру более прозрачной, понятной для гражданина, менее обременительной. И честный человек, который понимает, что он платит налоги по-честному, вбелую, вправе рассчитывать на то, чтобы дальше эти средства эффективным образом государством были потрачены. Но на первом этапе это не просто взять и выдрать деньги с человека, это организовать работу таким образом, чтобы и налогоплательщикам, и государству было комфортно друг с другом работать, и чтобы было понятно, как это организовано, и любой человек мог бы это делать беспрепятственно, без лишних хлопот, без лишней нервотрёпки и с тем, чтобы государство не подставляло его от раза к разу под какую-то статью.

Без испытательного срока

Ванденко:

- При формировании этой команды обратили внимание, во-первых, что вы нарушили (или так это восприняли, по крайней мере) некоторые правила, которым следовали, то есть "своих не сдавать", не доводить до отставок тех, кого критикует тот же интернет, общественное мнение. Тут получилось, что наиболее токсичные фигуры, которые подвергались наиболее острой критике в СМИ или в социальных сетях, ушли, и на их место пришли no name, то есть люди, про которых надо искать информацию — гуглить или "яндексить".

Путин:

- Знаете, я подбирал не по критерию, согласно которому о людях ничего не известно, а по критериям их профессиональной пригодности. Как раз для меня, для Михаила Владимировича Мишустина эти люди известны как хорошие специалисты. И в значительной степени я в этом смысле ориентировался на его мнение, именно на его. Были несколько кандидатов, когда я даже сомневался, но Михаил Владимирович доказывал, что тот или иной человек на этом месте как раз наиболее будет востребован. Я с ним согласился, потому что, в конце концов, это он формирует свою команд,у и от того, насколько она будет слаженно работать, будет зависеть конкретный конечный результат.

Ванденко:

- А какой временной люфт у них? То есть когда вы будете судить об их профпригодности?

Путин:

- Нет никакого люфта. Это все люди, повторяю ещё раз, грамотные, они все в материале, в теме. Многие из них так или иначе готовили те национальные проекты и работали над целями национального развития, так что они полностью в материале. Там не может быть никакого люфта и никакого времени на раскачку.

P.S. Вам понравилось? Мне — весьма. Продолжение следует...

Из первых уст

Автор и ведущий спецпроекта ТАСС "Первые лица" Андрей Ванденко рассказал Царьграду, какие вопросы он задал Владимиру Путину, а также поделился впечатлениями от общения с главой государства.

Ванденко признался, что чувствовал мандраж во время проведения интервью, пояснив, что это объясняется ответственностью: "Тут больше вопрос к себе и к атмосфере. К тому, как ты готовишься, что ты боишься облажаться, соответственно, уровень ответственности выше". Журналист добавил, что общаться с президентом ему было комфортно, хотя Путин — собеседник "матёрый", его трудно вывести из равновесия и застать врасплох.

Мы спросили у Андрея Евгеньевича, как проходила подготовка к интервью. Ванденко пояснил, что заранее наметил 20 самых важных тем, которые касаются различных аспектов деятельности главы государства, а вопросы уже формулировал "внутри", исходя из разговора.

Ванденко подчеркнул, что Путин искусно применяет свои фирменные приёмы, чтобы вывести собеседника из зоны комфорта или даже уйти от вопроса, который ему неудобен. Например, он часто отвечает вопросом на вопрос:

"Он тебе "перепас" делает. Это такой приём, который в журналистике считается запрещённым, потому что я спрашиваю, а он отвечает. Но в случае с Путиным это было и тогда, это осталось и сейчас. Это один из его таких фирменных приёмов, которые работают успешно".

Журналист добавил, что это его вторая встреча с президентом, и оба раза реакция Путина на вопросы непредсказуема: "Даже в нарезке этих эпизодов разговора видно, что где-то у меня брови ползут, глаза округляются, потому что какие-то реакции были непредсказуемыми для меня. Он не разучился удивлять".