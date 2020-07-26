И это уже было в "Симпсонах": Как защититься от коронавируса в большом спорте

Рестарт борьбы за Кубок Стэнли будет проходить в так называемых пузырях, чтобы уберечь спортсменов от коронавируса. В них команды проживут несколько месяцев. По куполом окажутся канадские Торонто и Эдмонтон.

Таким образом, хоккеистам не придётся летать через всю страну - все будут жить в одном месте, соблюдая строжайшие меры безопасности, отмечается в сообщении Лиги.

К слову, идея с пузырями, как водится, уже была показана в "Симпсонах". Так, в Эдмонтоне вокруг стадиона "Роджерс-арена" собираются построить настоящую стену, которая оградит игроков от лишних контактов. В Торонто планируется возвести нечто подобное.