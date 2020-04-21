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И это только начало: чего еще нам ждать от 2020 года?

21 апреля 2020, 05:10  •  106 • Аналитика
© CC BY 2.0 / Remko van Dokkum
Все и так знают, а многие эзотерики подтверждают, что високосные годы, как текущий 2020-й, – сложные. А когда на него еще приходятся шесть затмений (при "норме" в четыре), три периода ретроградного Меркурия, по одному периоду ретро-Венеры и ретро-Марса, начало нового 12-летнего цикла, то есть повод напрячься. Разумеется, только если вы верите в астрологию и влияние звезд на земные события и процессы.
В нынешних глобальных сложностях одни эзотерики винят Меркурий и его особое положение, а другие, наоборот, считают, что коронавирус стал чуть ли не спасением для человечества от гораздо более страшной катастрофы вроде Третьей мировой войны.
Если же говорить о тенденциях 2020 года вообще, то оставшиеся восемь месяцев не обещают быть намного приятнее, чем прошедшие четыре. Об этом в комментарии для радио Sputnik предупредила астролог Лилия Любимова.
"В конце года состоится интересное "поколенческое" соединение Юпитера и Сатурна в знаке воздуха, в знаке Водолея. Такие соединения на 20 лет формируют общественно-политические тренды. Водолей – это что-то новое, реформы, изменения, а воздух – связь, коммуникации, общение. Это значит, что мы еще больше будем уходить в компьютеризацию, в онлайн, текущий опыт кризиса даст нам урок, что можно, знаете ли, и офисы вообще не содержать. Будет серьезная перестройка всех общественных процессов. Она займет не один год, а около 20 лет. Но первые моменты начнутся уже к концу года, когда многие на уровне компаний, предприятий начнут реструктуризацию, в том числе бизнеса. К сожалению, поскольку летом нас ждет еще одно сложное тройное затмение, то где-то уже в конце лета или в начале осени есть вероятность либо второй волны пандемии, либо – что более вероятно – экономических сложностей".
Ситуация с коронавирусом в мире станет существенно легче уже в конце апреля, по словам Любимовой, а для России все может продлиться до конца мая, до лета. А вот то самое "поколенческое" соединение планет в конце года станет началом благоприятного периода для страны.
Кстати, индивидуальный астрологический прогноз может не совпадать с общими тенденциями. И тогда уже стоит обратиться к предсказаниям по конкретным знакам Зодиака. В целом же, Лилия Любимова уверена: мы вряд ли вернемся к привычному формату жизни "до пандемии", всем надо перестраиваться и адаптироваться к новым условиям, общий тренд – как раньше уже не будет.
Автор Мария Меркулова, радио Sputnik
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