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И это страна-гегемон? Пушков заявил о "мощном ударе по всем одержимым американским мифом"
04 июня 2020, 19:55 • 93 • В мире
Сенатор Алексей Пушков удивился фотографиям из США, на которых военные занимают улицы, охваченные митингующими. Пушков считает, что страна-гегемон не может так выглядеть. "Мощный удар по всем одержимым американским мифом", - подытожил сенатор.
Алексей Пушков в своём Telegram-канале прокомментировал продолжающиеся в США беспорядки. Пушков заявил, что страна-гегемон не может так выглядеть. Он сослался на фотографии, на которых военные США занимают улицы мегаполисов. Вокруг них собрались агрессивно настроенные митингующие.
"Такая картина в Вашингтоне - мощный удар по всем одержимым американским мифом, который рушится на глазах. Поражает не только хрупкость американского общества, но и безвластие, отсутствие единой политики в отношении протестов. Во всём мире в СМИ - шок и недоумение", - заявил Пушков.
Сенатор написал, что теперь весь мир мучает вопрос: неужели эта страна претендует на мировое лидерство? Даже американские СМИ вынуждены были констатировать, что "Трамп превратил США в жалкого изгоя".
"Только напрасно они во всём обвиняют Трампа. Это кризис американской модели как таковой", - убеждён Алексей Пушков.
Фото: Telegram.
Напомним, что массовые протесты в США начались после гибели задержанного афроамерианца Джорджа Флойда. Люди вышли на улицы, возмущённые произошедшим. Однако позже страну захлестнули беспорядки.
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