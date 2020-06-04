И это страна-гегемон? Пушков заявил о "мощном ударе по всем одержимым американским мифом"

Алексей Пушков в своём Telegram-канале прокомментировал продолжающиеся в США беспорядки. Пушков заявил, что страна-гегемон не может так выглядеть. Он сослался на фотографии, на которых военные США занимают улицы мегаполисов. Вокруг них собрались агрессивно настроенные митингующие.

"Такая картина в Вашингтоне - мощный удар по всем одержимым американским мифом, который рушится на глазах. Поражает не только хрупкость американского общества, но и безвластие, отсутствие единой политики в отношении протестов. Во всём мире в СМИ - шок и недоумение", - заявил Пушков.

Сенатор написал, что теперь весь мир мучает вопрос: неужели эта страна претендует на мировое лидерство? Даже американские СМИ вынуждены были констатировать, что "Трамп превратил США в жалкого изгоя".

"Только напрасно они во всём обвиняют Трампа. Это кризис американской модели как таковой", - убеждён Алексей Пушков.

Фото: Telegram.

Напомним, что массовые протесты в США начались после гибели задержанного афроамерианца Джорджа Флойда. Люди вышли на улицы, возмущённые произошедшим. Однако позже страну захлестнули беспорядки.