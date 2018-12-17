И это официально: При дефицитном бюджете Украины доходы Порошенко выросли более чем в 12 раз

По сравнению с 2017 годом с начала 2018-го доходы президента Украины Петра Порошенко выросли более чем 12 раз. Так, если судить по одним только официальным данным, представленным в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, они составили 198 миллионов гривен. В переводе в американскую валюту это примерно 7,1 миллиона долларов. При этом бюджет Украины продолжает пребывать в бедственном состоянии и поддерживается только за счет иностранных траншей.

Данная информация является верной на 15 декабря 2018 года. Для сравнения напомним, что в 2017 году Порошенко задекларировал 16,3 миллиона гривен дохода.

Основные дивиденды Порошено — это доходы от фонда "Прайм Эссетс Кэпитал". С 1 января по 15 декабря 2018 года они составили более 154 миллионов гривен, или более 5,5 миллиона долларов.

Также президент Украины задекларировал доход от отчужденных ценных бумаг и других прав в размере 29 миллионов гривен, или одного миллиона долларов. Вклады в Международный инвестиционный банк принесли Порошенко 12,4 миллиона гривен, или порядка 445 тысяч долларов. Выручка за продажу недвижимости — 0,8 миллиона гривен, или 28 тысяч долларов.

Отметим, что несмотря на указывающие на обратное данные статистики, Пётр Порошенко продолжает заявлять, что за время пребывания у руля страны его доходы и бизнес-активы сократились.