|
И это не копия Android: Huawei показала собственную операционную систему
09 августа 2019, 16:54 • 119 • В мире
Компания Huawei после введенных против нее санкций США презентовала собственную операционную систему для мобильных телефонов. Она получила название Harmony OS. Отмечается, что она не дублирует Android.
Стало известно, что новую систему продемонстрировали во время Huawei Developer Conference — 2019. По словам разработчиков, новая операционка не является копией Android и не дублирует ее.
Harmony OS работает на основе микроядра. Также она может синхронизировать различные гаджеты: телефоны, технику для дома, компьютеры, передает телеканал "360".
Ранее, напомним, в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что страна вполне может ввести санкции против американских компаний, принимавших участие в поставках оружия Тайваню. Фактически Китай прямо говорит: ничто не мешает и в США найти свой Huawei.
"Ради обеспечения государственных интересов Китай введет санкции в отношении американских предприятий, причастных к продаже вооружений Тайваню", - так звучит полная цитата в заявлении МИД Китая.
Напомним, в мае президент США Дональд Трамп объявил, что компаниям США придется получать лицензию для продажи своей продукции Huawei. Такое решение было сделано после провала торговых переговоров США и Китая.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
119
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 августа 2019, 23:39
|
07 августа 2019, 16:09
|
07 августа 2019, 06:24
|
07 августа 2019, 12:54
|
06 августа 2019, 10:54
|
05 августа 2019, 05:39
|
02 августа 2019, 18:54