И это не копия Android: Huawei показала собственную операционную систему

Стало известно, что новую систему продемонстрировали во время Huawei Developer Conference — 2019. По словам разработчиков, новая операционка не является копией Android и не дублирует ее.

Harmony OS работает на основе микроядра. Также она может синхронизировать различные гаджеты: телефоны, технику для дома, компьютеры, передает телеканал "360".

Ранее, напомним, в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что страна вполне может ввести санкции против американских компаний, принимавших участие в поставках оружия Тайваню. Фактически Китай прямо говорит: ничто не мешает и в США найти свой Huawei.

"Ради обеспечения государственных интересов Китай введет санкции в отношении американских предприятий, причастных к продаже вооружений Тайваню", - так звучит полная цитата в заявлении МИД Китая.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп объявил, что компаниям США придется получать лицензию для продажи своей продукции Huawei. Такое решение было сделано после провала торговых переговоров США и Китая.