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И это не единственная проблема: Американским БМП не хватило энергии для защиты - отчёт Пентагона

05 февраля 2020, 06:09  •  137 • В мире
Американские БМП не смогут быть оборудованы системой активной защиты бронетехники. Всё дело в том, что у них - слабая электрика, которая попросту не справляется с задачей. Об этом говорится в отчёте Пентагона. Впрочем, как отмечают эксперты, это не единственная проблема американских машин.
Оказалось, что большинство американских БМП Bradley не могут быть оборудованы израильской системой активной защиты бронетехники Iron Fist Light. Всё дело в том, что они не способны обеспечить необходимое количество электроэнергии для её работы. Такую информацию приводит Пентагон в своём ежегодном отчёте. Некоторые фрагменты из него были опубликованы изданием The Drive.
Там отмечается, что американская армия в 2018 году выбрала Iron Fist в качестве основного средства защиты тяжёлых машин. Говорилось, что защищать их будут от таких потенциальных угроз, как, например, гранатомёты. Сама система, по сути, выпускает облако дроби, тем самым нейтрализуя угрозу.
Но, как выяснилось, Light-версия КАЗ не способна перехватывать бронебойные снаряды. Зато в модернизированной версии эту проблему удалось решить. Но, например, Bradley использовать её не сможет. Тут причина в том, что бортовая электросистема американской машины попросту не рассчитана на такую нагрузку.
Разрабатывается модификация бронемашины с дополнительным источником питания, - признаются эксперты.
Впрочем, они уже и сами признали, что слабая электрика - не единственная проблема БМП. А значит - нужно разрабатывать принципиально новую БМП, потому что прежняя была принята на вооружение ещё в 1981 году прошлого века.

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