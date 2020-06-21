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И для Зеленского ничего хорошего нет: Путин раскритиковал позицию Киева по Второй мировой
21 июня 2020, 22:00 • 17 • Политика
Президент России Владимир Путин допустил, что заявления украинского лидера Владимира Зеленского о Второй мировой войне могут сказаться на отношениях двух стран.
Путин отметил, что и для самого президента Украины в таких заявлениях ничего хорошего нет.
Ранее Зеленский во время визита в Польшу возложил вину за Вторую мировую войну на СССР и фашистскую Германию. При этом, заявил украинский лидер, поляки на себе ощутили "сговор тоталитарных режимов", что, по его словам, и привело к началу войны.
Российский лидер негативно относится к подобного рода заявлениям. К тому же, указал он, данный факт может повлиять на отношения РФ и Украины. Об этом Владимир Путин заявил в интервью для документального проекта "Россия. Кремль. Путин".
"Негативно. Я думаю, что и для самого Владимира Александровича ничего в этом хорошего нет. Имею в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны", - отметил Президент РФ.
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