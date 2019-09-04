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И даже королеву не спросила: Спасать свою репутацию Меган Маркл позвала пиарщиков Вайнштейна

04 сентября 2019, 00:39  •  93 • В мире
Скандал с полетами на частных самолетах и отпуск на Ибице, стоивший баснословных денег, заметно пошатнул и без того потрепанную в глазах британцев репутацию Меган Маркл и принца Гарри. Чтобы замять скандал и исправить ситуацию, бывшая голливудская актриса наняла пиарщиков из американской фирмы Sunshine Sachs, которые до этого работали с Харви Вайнштейном. При этом совета у королевы Елизаветы II или других членов дома Виндзоров Меган даже не спросила.
Желая отдохнуть от "тяжелых монарших обязанностей", герцог и герцогиня Сассекские отправились в августе в отпуск. Сначала они побывали на Ибице, а затем завернули в Ниццу. При этом лететь эконом или бизнес-классом на обычном самолете пара с малышом и его няней не пожелала. В отпуск герцог и герцогиня отправились на частном самолете, пишет Nation News.
В ярость пришли и простые подданные британской короны, и экологические активисты. Прежде всего британцы, которые еще не забывали заоблачную стоимость ремонта "семейного гнездышка" Меган и Гарри, возмутились стоимостью поездки.
Супруги путешествовали на частном самолете Cessna Citation Sovereign. Его аренда только в одну сторону обошлась почти в 20 тысяч фунтов стерлингов (около 1,6 миллионов рублей). За 11 дней королевская семья совершила 4 таких перелета.
Экологические активисты, со своей стороны, отметили, что выбросы углекислого газа у Cessna Citation Sovereign в расчете на одного человека в несколько раз выше, чем у Airbus A-319.
Замять скандал и вернуть расположение британцев было для Меган Маркл настолько важным, что она не побоялась нарушить королевский протокол и пригласить для улучшения своего имиджа профессионалов, которые уже спасали "погибающие" голливудские карьеры. Решение герцогини Сассекской привело членов королевской семьи в шок.

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