И даже королеву не спросила: Спасать свою репутацию Меган Маркл позвала пиарщиков Вайнштейна

Желая отдохнуть от "тяжелых монарших обязанностей", герцог и герцогиня Сассекские отправились в августе в отпуск. Сначала они побывали на Ибице, а затем завернули в Ниццу. При этом лететь эконом или бизнес-классом на обычном самолете пара с малышом и его няней не пожелала. В отпуск герцог и герцогиня отправились на частном самолете, пишет Nation News.

В ярость пришли и простые подданные британской короны, и экологические активисты. Прежде всего британцы, которые еще не забывали заоблачную стоимость ремонта "семейного гнездышка" Меган и Гарри, возмутились стоимостью поездки.

Супруги путешествовали на частном самолете Cessna Citation Sovereign. Его аренда только в одну сторону обошлась почти в 20 тысяч фунтов стерлингов (около 1,6 миллионов рублей). За 11 дней королевская семья совершила 4 таких перелета.

Экологические активисты, со своей стороны, отметили, что выбросы углекислого газа у Cessna Citation Sovereign в расчете на одного человека в несколько раз выше, чем у Airbus A-319.

Замять скандал и вернуть расположение британцев было для Меган Маркл настолько важным, что она не побоялась нарушить королевский протокол и пригласить для улучшения своего имиджа профессионалов, которые уже спасали "погибающие" голливудские карьеры. Решение герцогини Сассекской привело членов королевской семьи в шок.