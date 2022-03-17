И что вы на это скажете? В ООН узнают правду об атаке на Донецк

То, что произошло несколько дней назад в Донецке – чудовищное преступление против человека. Если бы не ПВО, сейчас мы бы оплакивали не 21 дончанина, а сотни жителей этого многострадального города. Но на Западе плевать на это хотели. Ничего, Россия их заставит обратить на этот акт геноцида внимание.Российская делегация в ООН направила в Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН материалы об обстреле Донецка украинской ракетой «Точка-У». Там указано все, что на данный момент известно по этому делу. Но главное – особо отмечено, что ничто не могло спровоцировать данную атаку, кроме как ненависть Киева к жителям ДНР и ЛНР.«Никаких военных объектов в данном жилом квартале Донецка не было, поэтому никакого «ожидаемого военного преимущества» для украинских вооружённых сил от этой варварской атаки быть не могло»Даже эксперты уверены, что обстрел Донецка проводился не с целью уничтожить российские силы, а чтобы запугать народ.«Это старая тактика, взятая ими на вооружение, тактика выжженной земли, желание сделать жизнь людей невозможной. Вот именно чтобы люди боялись просто жить, чтобы люди бежали, просто убегали из квартир, чтобы они боялись дышать, просыпаться, выходить на улицу. Это у них было всегда», - считает офицер запаса управления народной милиции ДНР Максим Дроздов.Всем и так ясно, что решение ВСУ обстрелять город подобным оружием нарушило основные постулаты международного права. Теперь интересно узнать, какой будет реакция у мирового сообщества на подобные действия своих «друзей». Хотя, зная их позицию, можно предположить, что они вновь пойдут по проторенной дорожке и обвинят во всем Россию.