И бренди, и ром: Алкоголь потёк прямо из кранов в одном из домов Индии

Забавный инцидент произошёл в Индии в одном из южных штатов страны. Так, жители многоэтажки в столице штата Керала заметили, как из крана льётся странная коричневая жидкость. К тому же с резким запахом спирта. Как передаёт BBC, из водопроводных кранов действительно лился алкоголь, а точнее смесь пива, бренди и рома.

В итоге после небольшого расследования удалось узнать, что недалеко от многоэтажки было закопано почти 6 тысяч литров конфискованного алкоголя. Причём оказалось, что алкоголь "похоронили" по решению суда. Вот только не рассчитали, что спирт просочится в землю, а оттуда - в грунтовые воды, отмечает Nation News.

Кстати, никому не пришло в голову даже попробовать алкоголь на вкус. Люди сразу забили тревогу и вызвали спецслужбы. Между тем очистка колодца займёт около месяца.