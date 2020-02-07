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И бренди, и ром: Алкоголь потёк прямо из кранов в одном из домов Индии
07 февраля 2020, 10:09 • 8 • В мире
У жителей многоквартирного дома на юге Индии из кранов потёк алкоголь. Как говорят очевидцы, судя по запаху, это были одновременно и бренди, и ром, и даже пиво.
Забавный инцидент произошёл в Индии в одном из южных штатов страны. Так, жители многоэтажки в столице штата Керала заметили, как из крана льётся странная коричневая жидкость. К тому же с резким запахом спирта. Как передаёт BBC, из водопроводных кранов действительно лился алкоголь, а точнее смесь пива, бренди и рома.
В итоге после небольшого расследования удалось узнать, что недалеко от многоэтажки было закопано почти 6 тысяч литров конфискованного алкоголя. Причём оказалось, что алкоголь "похоронили" по решению суда. Вот только не рассчитали, что спирт просочится в землю, а оттуда - в грунтовые воды, отмечает Nation News.
Кстати, никому не пришло в голову даже попробовать алкоголь на вкус. Люди сразу забили тревогу и вызвали спецслужбы. Между тем очистка колодца займёт около месяца.
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