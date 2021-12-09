«И без того накалённая обстановка обостряется»: Герасимов пообещал пресечь силовые провокации Украины в Донбассе

Россия пресечёт любые провокации киевских властей по силовому урегулированию ситуации в Донбассе, сказал начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов. Он также указал, что обстановка на востоке Украины обостряется, а поставки иностранной боевой техники подталкивают Киев к «резким и опасным шагам». Глава Генштаба также назвал ложью публикации о том, что Россия готовится к «вторжению» на Украину.

Любые провокации со стороны властей Украины по силовому урегулированию ситуации в Донбассе будут пресекаться. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов в ходе брифинга перед военными атташе иностранных государств.

Он также назвал причины обострения и без того накалённой обстановки в Донбассе.

«Поставки Украине вертолётов, беспилотных летательных аппаратов и самолётов подталкивают украинские власти к резким и опасным шагам. Киев не выполняет минские договорённости. Украинские вооружённые силы заявляют о начале применения в Донбассе противотанковых управляемых ракет Javelin, которые были поставлены Соединёнными Штатами, а также используют разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства», — подчеркнул он.

При этом глава Генштаба назвал ложью распространяемую в СМИ информацию о якобы готовящемся «вторжении» российских войск на Украину.

«Странами НАТО уделяется чрезмерное внимание перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки — это рутинная практика для вооружённых сил любого государства. Военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления», — сказал Герасимов.

По его словам, за последние годы военная активность НАТО увеличилась в разы. Так, ежегодно в непосредственной близости от границ России проводится около 40 крупных военных учений Североатлантического альянса.

«В этом году проведено масштабное учение «Защитник Европы», в которое были вовлечены не только страны альянса, но и внеблоковые государства — Швеция, Финляндия, Австрия. В ходе манёвров к российским границам были переброшены значительные контингенты войск. Учения завершены, но при этом часть техники Соединённых Штатов до настоящего времени из Европы не выведена», — заметил он.

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Вдобавок в Минобороны наблюдают «всплеск военно-морской деятельности сил НАТО в Чёрном и Балтийском морях». Герасимов подчеркнул, что действия кораблей альянса «зачастую носят провокационный характер».

Кроме того, США увеличили число облётов российских рубежей своей стратегической авиацией, которая осуществляет тренировки пусков крылатых ракет по объектам на территории РФ. За последний месяц зафиксировано около 30 вылетов — это вдвое превышает показатели прошлого года.

По его словам, российские военные внимательно отслеживают все перемещения и готовы пресекать «любые попытки нарушения границы».

«Минобороны России подтверждает готовность к обсуждению проблем европейской и глобальной безопасности в целях создания необходимых условий для выработки конкретных мер по деэскалации напряжённости и повышения уровня взаимного доверия», — констатировал Герасимов.

В последние недели в западных СМИ публиковались материалы о том, что Россия якобы разместила войска рядом с российско-украинской границей и при этом готовится к «вторжению» на Украину, которое намечено на январь 2022 года.

Владимир Путин и Джо Байден в ходе разговора по видеосвязи, состоявшегося 7 декабря, обменялись мнениями относительно внутриукраинского кризиса и действий НАТО. Президенты России и США поручили своим представителям оперативно начать обсуждение этих чувствительных вопросов.

Накануне Владимир Путин подчеркнул, что Москва проводит миролюбивую внешнюю политику, но вправе обеспечивать собственную безопасность. По его словам, перспектива вступления Украины в НАТО не может не беспокоить, поскольку за этим шагом последует размещение на территории страны военных контингентов, баз и угрожающего России оружия.

«Это один из ключевых вопросов обеспечения безопасности России на среднесрочную и даже стратегическую перспективу. Мы об этом говорим постоянно, публично, предупреждаем наших партнёров о том, что для нас это неприемлемо», — пояснил глава государства.

Вместе с тем Джо Байден заявил, что США не планируют отправлять свои войска для защиты Украины от России. По его словам, в случае «российского вторжения» Вашингтон применит экономические санкции, «подобных которым никогда не было», а также предоставит Киеву оборонные средства и примет меры по укреплению союзников по НАТО.

Кроме того, член комитета сената США по вооружённым делам Роджер Уикер рекомендовал президенту Америки не исключать возможность применения ядерного оружия против России для защиты Украины от «нападения». В посольстве РФ назвали подобное заявление американского политика «безответственным».

Предложение о рассмотрении превентивного ядерного удара назвала «безумием» бывший член палаты представителей конгресса США от Демократической партии Тулси Габбард. По её словам, применение ядерного оружия приведёт к войне, которая уничтожит весь мир.