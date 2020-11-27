И Байден тоже наш: Делягин показал простейший тест для президентов США

В Минфине полагают, что удар по госдолгу отразится не только на России, но и на иностранных инвесторах, которые в этот госдолг вкладывают деньги. В конгрессе США годами лежат законопроекты "О защите американской безопасности от агрессии Кремля", "О сдерживании иностранного вмешательства в американские выборы". И в каждом из них прописаны санкции против суверенного госдолга РФ.

"Я считаю санкции против госдолга не очень вероятными. Нас скорее будут бомбить, совершать теракты, развязывать против нас компьютерную войну и запрещать нам экспорт в Европу вообще по определению, чем вводить санкции против нашего госдолга", - произнёс Михаил Делягин в эфире программы "Царьград. Главное".

Он пояснил: санкции позволяют зарабатывать чудовищные деньги американским и английским финансовым институтам. У них нет других настолько же надёжных инструментов, которые позволяют получать такие гигантские барыши.

Для них запрещать или как-то ограничивать вложения в наш госдолг - стрелять себе в ногу, - подчеркнул экономист.

Уровень их заработков он сопоставил с заработком на российском рынке западной фармацевтики. Но если РФ запретят западные лекарства, это хоть катастрофой и не станет, но окажется очень болезненным, погибнет много людей.

"А если нам запретят госдолг, для нас это не принесёт никаких негативных последствий просто потому, что федеральный бюджет от денег захлёбывается", - рассказал Делягин.

Собеседник Царьграда отметил, что, по данным на 1 ноября, в федеральном бюджете 15,2 триллиона рублей, из которых больше 11 триллионов - в ликвидной форме.