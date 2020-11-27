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И Байден тоже наш: Делягин показал простейший тест для президентов США

27 ноября 2020, 13:15  •  91 • Политика
Российский Минфин не исключает новых санкций со стороны Вашингтона против государственных долговых бумаг, но считает их маловероятными. По мнению экономиста Михаила Делягина, это может быть простейшим тестом для президентов США. И если результат этого теста будет определённым, тогда окажется, что и Байден тоже наш.
В Минфине полагают, что удар по госдолгу отразится не только на России, но и на иностранных инвесторах, которые в этот госдолг вкладывают деньги. В конгрессе США годами лежат законопроекты "О защите американской безопасности от агрессии Кремля", "О сдерживании иностранного вмешательства в американские выборы". И в каждом из них прописаны санкции против суверенного госдолга РФ.
"Я считаю санкции против госдолга не очень вероятными. Нас скорее будут бомбить, совершать теракты, развязывать против нас компьютерную войну и запрещать нам экспорт в Европу вообще по определению, чем вводить санкции против нашего госдолга", - произнёс Михаил Делягин в эфире программы "Царьград. Главное".
Он пояснил: санкции позволяют зарабатывать чудовищные деньги американским и английским финансовым институтам. У них нет других настолько же надёжных инструментов, которые позволяют получать такие гигантские барыши.
Для них запрещать или как-то ограничивать вложения в наш госдолг - стрелять себе в ногу, - подчеркнул экономист.
Уровень их заработков он сопоставил с заработком на российском рынке западной фармацевтики. Но если РФ запретят западные лекарства, это хоть катастрофой и не станет, но окажется очень болезненным, погибнет много людей.
"А если нам запретят госдолг, для нас это не принесёт никаких негативных последствий просто потому, что федеральный бюджет от денег захлёбывается", - рассказал Делягин.
Собеседник Царьграда отметил, что, по данным на 1 ноября, в федеральном бюджете 15,2 триллиона рублей, из которых больше 11 триллионов - в ликвидной форме.
То есть деньги - протянул руку, взял и использовал. Нам не нужно брать госдолг. Государственный долг Российской Федерации сегодня - это инструмент, которым российские либералы выкармливают спекулянтов всего мира, которым они служат. В том числе российских финансовых спекулянтов. За счёт наших с вами денег, за счёт денег российских налогоплательщиков. Я бы запретил сейчас государственный долг РФ по определению. Если это сделают американцы, я поверю в то, что Байден - наш агент, - заключил Михаил Делягин.

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