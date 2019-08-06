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И банк, и нефтяная компания: Трамп заблокировал всю собственность властей Венесуэлы

06 августа 2019, 10:54  •  168 • Политика
Американский президент Дональд Трамп подписал распоряжение о введении новых санкций в отношении собственности властей Венесуэлы в США.
Американский президент Дональд Трамп сегодня подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США. Сообщается, что он включил в этот список Центральный банк страны.
Кроме того, под ограничения попала и нефтяная компания PDVSA. Об этом говорится в официальном сообщении, которое было распространено Белым домом.
"Вся собственность и доли в собственности властей Венесуэлы, которые находятся в США, являются заблокированными", - отмечается в документе.
Тут стоит отметить, что американская сторона подразумевает "все правительство Боливарианской Республикики, а также различные политические подразделения или ведомства". Под ограничения также попадает и Национальный банк Венесуэлы.
Попытка свержения власти в Каракасе была срежиссирована извне. Дестабилизировать ситуацию в Венесуэле, в том числе экономическую, стремились США, напоминает Ura.ru.

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