И банк, и нефтяная компания: Трамп заблокировал всю собственность властей Венесуэлы

Американский президент Дональд Трамп сегодня подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США. Сообщается, что он включил в этот список Центральный банк страны.

Кроме того, под ограничения попала и нефтяная компания PDVSA. Об этом говорится в официальном сообщении, которое было распространено Белым домом.

"Вся собственность и доли в собственности властей Венесуэлы, которые находятся в США, являются заблокированными", - отмечается в документе.

Тут стоит отметить, что американская сторона подразумевает "все правительство Боливарианской Республикики, а также различные политические подразделения или ведомства". Под ограничения также попадает и Национальный банк Венесуэлы.

Попытка свержения власти в Каракасе была срежиссирована извне. Дестабилизировать ситуацию в Венесуэле, в том числе экономическую, стремились США, напоминает Ura.ru.