И анекдот, и легенда: Ошибку Байдена объяснили по методу Булгакова

Джо Байден снова всё перепутал. И если американские комики над ним просто нещадно смеются, русские журналисты дают шанс на легенду, объясняя оплошность по методу Михаила Булгакова.

Президент США Джо Байден в ходе выступления в Иллинойсе назвал мэра Чикаго Лори Лайтфут мистером, хотя это дама. Оговорка дурацкая и для весьма пожилого американского лидера почти типичная. Тем не менее видео с оговоркой довольно быстро "зависло" в трендах социальной сети Twitter.

Подождите, Байден только что обратился к Лори Лайтфут "мистер мэр"? Я что-то пропустила? - подпись удивлённой зрительницы с одним из репостов ролика.

Нет, Лори Лайтфут не меняла пол, хотя у неё и есть... жена, в США это сейчас модно. И да, Джо Байден, по всей видимости, и сам не заметил ошибки. Ведь после были новые рекорды - перепутать телевизор с телефоном и назвать сенатора Иллинойса президентом штата.

Пока американцы потешаются над несчастным Байденом, русские дают ему шанс на легенду. Так, журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов объяснил ошибку по методу писателя Михаила Булгакова. Помните, как в "Собачьем сердце"?

- Вы мужчина или женщина?

- Какая разница, товарищ?!