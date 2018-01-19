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Human Rights Watch навесила на Трампа ярлык "всемирного разрушителя прав человека"

19 января 2018, 00:54  •  41 • Политика
Глава организации обвинил президента США в том, что приписываемые ему расистские высказывания якобы ухудшили поддержку прав человека во всем мире.
Отношение президента США Дональда Трампа к правам человека стало катастрофой, обострив проблемы в этой области в России и Китае. Об этом заявил глава Human Rights Watch (HRW) Кеннет Рот в интервью Reuters.
Интервью главы HRW опубликовано в преддверии ежегодного отчета организации в Париже. По словам Рота, Великобритания слишком занята своим выходом из Евросоюза, в то время как США не присутствуют в сфере защиты прав человека.
Образовавшуюся "дыру" остается закрыть только президенту Франции Эмманюэлю Макрону, сказал Рот. По его словам, Трамп стал катастрофой для правозащитного движения, так как "у него есть ненасытное желание нанимать людей, управляющих без сдержек и противовесов демократии".
По словам Рота, основная сила HRW заключается в возможности "устыдить" злоупотребляющие страны. Однако после слов Трампа о том, что африканские страны являются "грязными дырами", президента США уличили в расизме, добавил он.
Напомним, ранее Трамп опроверг обвинения в том, что он якобы назвал некоторые страны "грязными дырами". По его словам, это выражение приписал ему сенатор от демократов. Однако это объяснение осталось проигнорированным СМИ.

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