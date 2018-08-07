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Human Rights: Американцы в Сирии отправляли на смерть детей
07 августа 2018, 15:09 • 35 • Война
Ко всем участникам гражданской войны в Сирии у правозащитников накопилось огромное множество претензий. Если говорить за террористов, таких как Исламское государство*, то их преступлениям нет конца, и никто из боевиков даже не пытался как-то от них открещиваться. Боевики пленили гражданских и журналистов. В отдельных случаях требовали за них огромный выкуп, когда же не получали его, то демонстративно казнили заложников. В иных случаях представители этих варварских группировок и вовсе не назначали никакой цены за свободу несчастных, а просто использовали их убийство в своих пропагандистских целях. Кроме этого зачастую их военные кампании имели явные признаки геноцида отдельных национальных меньшинств Сирии. Езиды — наиболее показательный пример. До сих пор на территории САР отыскиваются их массовые захоронения. Террористы методично уничтожали езидов в каждом из захваченных населенных пунктов. На их счету много зверств, но не только их одних обвиняют в преступлениях.
Например, Башару Асаду так же не удалось избежать подобной участи. Наибольший резонанс получили многочисленные истории с применением химического оружия. Многократно объявлялось о том, что Дамаск использует его как против своих вооруженных противников, так и против мирного населения. Однако в данном случае надо отметить, что факт применения химического оружия именно Сирийской арабской армией так ни разу и не был доказан. В последнее же время, правозащитники стараются максимально акцентировать внимание на пытках и убийствах в тюрьмах, принадлежащих сирийскому правительству.
Помимо этих сторон, критике подвергались так же и иностранцы. Особенно часто западные и прозападные СМИ писали и говорили о нарушениях со стороны российской группировки войск в Сирии. В общем, критиковались все, даже австралийцы, а вот американцы оставались практически нетронутыми. Нет, их, конечно, могли пожурить немного за атаки на мирных жителей, однако эта информация как-то слишком быстро исчезала из поля зрения.
Но вот, похоже, что-то начало меняться. Так недавно известная организация Human Rights Watch опубликовала информацию, согласно которой, контролируемые США так называемые Демократические силы Сирии, вербовали в свои ряды детей. США знали об этом, но никак не пытались противодействовать. К HRW есть много претензий, ибо она сама ответственна за множество фейков как в самой Сирии, так и за ее пределами. Но в данном случае, удивляет тот факт, что, будучи американской организацией, она никогда особенно сильно не критиковала США по поводу их многочисленных войн за границей, а тут вдруг всплыли столь серьезные обвинения. Насколько они правдивы? Пожалуй, это самый интересный вопрос.
Российский военный эксперт Алексей Леонков полагает, что Вашингтон вряд ли как-то напрямую потворствовал процессу вербовки детей в ряды курдских и любых других формирований, но знать об этом он, конечно же, мог. Кроме того Запад никогда не чурался эксплуатировать образ детей с целью достижения своих грязных целей.
— С самого начала этой войны (в Сирии — авт.) такие случаи известны. Различные террористические группировки распространяли видео, где дети, одетые в камуфляжную форму, демонстрируют какие-то боевые навыки. Этих кадров было много, и все их осуждали. У людей с самого детства поломана психика, и очевидно, что не по их воле это делается. Но террористы и оппозиция использовали эти видео в качестве пропаганды. Так или иначе, с этими группировками связаны иностранные государства. Понятное дело, что за многими из них стояли разведывательные сообщества США, стран НАТО и даже Израиля. Разумеется, они были осведомлены об этих малолетних бойцах с автоматами, которые использовались в рекламных целях. Не знаю ничего об их боевых качествах, но думаю, эффективность их была бы минимальной. В общем, иностранцы, финансировавшие все это, не могли не знать, но потворствовать — это вряд ли. В данном случае, речь идет, скорее, не о США, а о таких странах, как Саудовская Аравия и Катар, например. Они ведь тоже преследовали какие-то свои цели в Сирии, и для этого выделялись огромные деньги. Так же я не исключаю, что привлечение этих детей было частной инициативой этих террористов или различных, как они себя называют, «борцов за свободу». Они это делали с целью пиара.
«СП»: — Ну а как в случае с курдами? Они не особенно-то и близки с Саудовской Аравией или Катаром.
— Да, курды — это чисто американский проект. Но с пропагандой он никак не связан. Для США курды — это расходный материал, и как-то продвигать идеи с пропагандой вооруженных малолеток — просто бессмысленно и не нужно. Как говорится, США готовы воевать в регионе до последнего курда, и этим все сказано.
«СП»: — То есть США в этом всем не участвовали?
— Если постараться, то можно их в этом обвинить, но придется притягивать за уши. Но это не означает, что Запад не использовал детей в своей грязной кампании в Сирии. Да, они делают это, но по-другому. Например, абсолютно прозападные проекты в Сирии, такие как Белые каски, очень активно использовали детей в своих нелепейших постановках. Они чем-то опаивали или обрызгивали маленьких детей и демонстрировали их в бессознательном состоянии в качестве жертв химической атаки Асада. Дети — это очень мощное пропагандистское оружие, и их образ часто эксплуатируется. Возьмите даже Великую Отечественную войну. Но героизация детей — это одно, а демонстрация того, как они режут головы или спят в наркотическом сне — это другое. За Белыми касками стояли США и Великобритания, и финансировали их тоже они. Разумеется, все эти инсценировки были с ними согласованы. Так что, напрямую или косвенно, США использовали сирийских детей в своей военной кампании.
Новости Сирии: Сотня военных полицейских вернулась в Россию из Сирии
*Движение «Исламское государство» (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.
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