Huawei начнет увольнение сотен своих сотрудников в США – WSJ

В лабораториях подразделения в штатах Калифорния, Техас и Вашингтон работают около 850 человек. Несколько сотен из них могут быть уволены.

Некоторые сотрудники уже получили соответствующие уведомления. При этом ряду граждан Китая в США предложили остаться в Huawei после их возвращения домой.

Работники Futurewei Technologies столкнулись с трудностями после решения администрации США внести Huawei в "черный список". Им серьезно ограничили контакты с коллегами из центрального офиса Huawei, который находится в Китае.

Напомним, 15 мая президент США Дональд Трамп своим указом ввел режим чрезвычайного положения. Глава Белого дома обосновал это защитой информационно-коммуникационной инфраструктуры США от внешних угроз.