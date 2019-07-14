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Huawei начнет увольнение сотен своих сотрудников в США – WSJ

14 июля 2019, 16:54  •  99 • В мире
Китайская компания Huawei собирается начать массовые сокращения сотрудников американского подразделения. Как сообщила газета The Wall Street Journal в субботу, увольнения затронут работников подразделения Futurewei Technologies в США.
В лабораториях подразделения в штатах Калифорния, Техас и Вашингтон работают около 850 человек. Несколько сотен из них могут быть уволены.
Некоторые сотрудники уже получили соответствующие уведомления. При этом ряду граждан Китая в США предложили остаться в Huawei после их возвращения домой.
Работники Futurewei Technologies столкнулись с трудностями после решения администрации США внести Huawei в "черный список". Им серьезно ограничили контакты с коллегами из центрального офиса Huawei, который находится в Китае.
Напомним, 15 мая президент США Дональд Трамп своим указом ввел режим чрезвычайного положения. Глава Белого дома обосновал это защитой информационно-коммуникационной инфраструктуры США от внешних угроз.

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