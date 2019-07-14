|
Huawei начнет увольнение сотен своих сотрудников в США – WSJ
14 июля 2019, 16:54 • 99 • В мире
Китайская компания Huawei собирается начать массовые сокращения сотрудников американского подразделения. Как сообщила газета The Wall Street Journal в субботу, увольнения затронут работников подразделения Futurewei Technologies в США.
В лабораториях подразделения в штатах Калифорния, Техас и Вашингтон работают около 850 человек. Несколько сотен из них могут быть уволены.
Некоторые сотрудники уже получили соответствующие уведомления. При этом ряду граждан Китая в США предложили остаться в Huawei после их возвращения домой.
Работники Futurewei Technologies столкнулись с трудностями после решения администрации США внести Huawei в "черный список". Им серьезно ограничили контакты с коллегами из центрального офиса Huawei, который находится в Китае.
Напомним, 15 мая президент США Дональд Трамп своим указом ввел режим чрезвычайного положения. Глава Белого дома обосновал это защитой информационно-коммуникационной инфраструктуры США от внешних угроз.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
99
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 июля 2019, 05:39
|
07 июля 2019, 22:09
|
08 июля 2019, 11:24
|
11 июля 2019, 04:24
|
13 июля 2019, 05:09
|
08 июля 2019, 12:54
|
13 июля 2019, 08:24