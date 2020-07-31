Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"За чей счёт "протестный банкет"?": Раскрыт спонсор професси...
"А у меня вопрос": Майор ВСУ отправил Зеленского на три буквы
Люди молчали об этом более 75 лет. У Чудского озера нашли доказательство деревен...
"Это преступление?": Раскрыта цель "российских наёмников" в ...
Главная / Аналитика

Horten 229: на чьих крыльях летает БПЛА «Охотник»

31 июля 2020, 12:05  •  83 • Аналитика

Современные творения в области авиастроения порой рассматриваются неискушенным читателем в качестве технологического прорыва. Однако зачастую оказывается, что «новое – это хорошо забытое старое».


Из текущих проектов реализации концепции летающего крыла наиболее известен американский тяжёлый стратегический бомбардировщик американский Northrop B-2 Spirit. Однако не обошлась без аналогичного технического решения и российская оборонка. На сегодняшний день одной из взлетающих «звезд» отечественного авиапрома является ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник», выполненный как раз по схеме летающего крыла. Крылья - свои, технологии - уходящие корнями в историю Второй мировой. При этом данная концепция весьма актуальна. Понятно, что разница конструкций прослеживается даже визуально, но факт именно в "долгоживущей" концепции.

Беспрекословно, что предшественником последнего летающего крыла является Horten 229

- считает военный эксперт Mike Mihajlovic.

Данный истребитель был создан немецкими инженерами на излёте Третьего рейха. Впервые его прототип поднялся в воздух 1 марта 1944 года, когда вермахт уже громили на западных границах Советского Союза. В итоге Horten 229 так и не успел стать полноценной боевой машиной. Однако будем надеяться, что далекого преемника технологии "летающее крыло" – БПЛА «Охотник» – ждёт большое будущее.

Евгений Люшилин

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
30 июля 2020, 12:05
"Удар был страшен": кого атаковал СССР после Победы в 1945-м
30 июля 2020, 19:05
Сколько ошибок нужно сделать Дмитрию Рогозину, чтобы потерять кресло главы «Роскосмоса»
31 июля 2020, 06:05
Почему граждане Белоруссии должны сделать выбор без выбора?
30 июля 2020, 16:05
Прибалтийский разлад. БелАЭС рассорила Литву с Латвией и Эстонией
31 июля 2020, 06:05
Варшавское восстание
30 июля 2020, 20:05
"Просто беда". Американист пояснил, зачем Трамп сказал о переносе выборов
Новости партнеров
 
Выбор дня
31 июля 2020, 06:05
У Козака лопнуло терпение: "Я не намерен дальше участвовать в этом "спектак...
31 июля 2020, 00:05
Первая партия "наёмников" свободно покинула Белоруссию: В деле ЧВК появилас...
31 июля 2020, 06:05
"Никакого вмешательства": МИД России представил доказательство невиновности...
31 июля 2020, 01:30
Как в Белоруссии прошел многотысячный митинг оппонентов Лукашенко
31 июля 2020, 00:05
Запасаемся попкорном: Грядёт схватка бандеровцев и польских лайт-фашистов
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 июля 2020, 15:05
"За чей счёт "протестный банкет"?": Раскрыт спонсор профессионалов-провокаторов в Хабаровске
27 июля 2020, 22:05
ВСУ поставили жёсткий ультиматум: "Если хоть один гадёныш выстрелит"
25 июля 2020, 09:05
"Золотой ключик" для дела MH17: "Улика указывает на истинную причину крушения"
25 июля 2020, 19:05
"Организовано на высшем уровне": Вскрыта ложь со "стихийным протестом" в Хабаровске
30 июля 2020, 01:05
Сирия уже забрала 130 ящиков: Стало известно, какие богатства скрывает "хранилище Судного дня"
26 июля 2020, 18:05
Предсказан неожиданный итог выборов президента в Белоруссии
30 июля 2020, 11:05
"Это преступление?": Раскрыта цель "российских наёмников" в Минске
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.