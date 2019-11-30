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Homo Europeus
30 ноября 2019, 18:09 • 169 • Карикатуры
Украинская делегация сорвала выступление представителя России на форуме по вопросам меньшинств, проходящем в Женеве под эгидой Совета ООН по правам человека.
По словам депутата Руслана Бальбека, они кричали, стучали ногами, били кулаками по столу. Некоторые были даже готовы затеять драку.
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