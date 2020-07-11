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Highly likely. Эксперт заявил, что у подавших иск Нидерландов ничего на Россию нет
11 июля 2020, 00:00 • 72 • Политика
Власти Нидерландов подали иск против России, обвинив её в причастности к крушению рейса MH17, однако в действительности у них ничего на Москву нет. Такое мнение высказал в пятницу политический аналитик Владимир Брутер.
Он обратил внимание, что Нидерланды подали гражданский иск, который имеет меньший приоритет по сравнению с уголовным. Кроме того, по словам эксперта, все обвинения голландской стороны выдвинуты в формате highly likely ("велика вероятность"), то есть это некий набор домыслов и политизированных тезисов, которые не подкреплены никакими доказательствами.
Эксперт добавил, что России ни в коем случае нельзя соглашаться с иском, поскольку это будет означать, что Москва признала свою вину.
Как сообщали ранее "Утро.ру", власти Нидерландов подали иск против России в Европейский суд по правам человека, обвинив страну в причастности к крушению самолёта рейса MH17. Примечательно, что в самих Нидерландах суд по громкому делу по-прежнему продолжается.
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