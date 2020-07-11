Highly likely. Эксперт заявил, что у подавших иск Нидерландов ничего на Россию нет

Он обратил внимание, что Нидерланды подали гражданский иск, который имеет меньший приоритет по сравнению с уголовным. Кроме того, по словам эксперта, все обвинения голландской стороны выдвинуты в формате highly likely ("велика вероятность"), то есть это некий набор домыслов и политизированных тезисов, которые не подкреплены никакими доказательствами.

А они не собираются ничего доказывать, они собираются назначить виноватого по степени удобства: им удобно, чтобы вина лежала на России, и они сделают её виноватой, - пояснил Брутер Федеральному агентству новостей.

Эксперт добавил, что России ни в коем случае нельзя соглашаться с иском, поскольку это будет означать, что Москва признала свою вину.

Как сообщали ранее "Утро.ру", власти Нидерландов подали иск против России в Европейский суд по правам человека, обвинив страну в причастности к крушению самолёта рейса MH17. Примечательно, что в самих Нидерландах суд по громкому делу по-прежнему продолжается.