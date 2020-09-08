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Highly likely 2.0. Слуцкий рассказал о русофобском демарше в ПАСЕ из-за Навального

08 сентября 2020, 23:35  •  48 • Политика
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал о русофобском демарше в ПАСЕ из-за Навального. Как всегда - обвинения без доказательств, Highly likely 2.0.
Заседание ПАСЕ закончилось обсуждением ситуации с "отравлением" Алексея Навального, однако очень быстро всё свелось к обмену мнениями, рассказал Слуцкий. При этом представители стран Прибалтики и Украины традиционно выступили с русофобской позицией, обвинив во всём российские власти.
Пришлось на пальцах объяснять прописные истины: всё, что сейчас происходит вокруг Навального, - чистой воды провокация. Свидетельством этому являются делающиеся как под копирку антироссийские заявления, - пишет депутат в Telegram.
По его словам, в настоящее время Запад повторяет уже опробованный в Солсбери сценарий со "старичком-новичком" и попытками обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрете химического оружия. Эту ситуацию Слуцкий назвал Highly likely 2.0, припомнив ставшее мемом выражение британского экс-премьера Терезы Мэй.
Парламентарий также напомнил, что российские специалисты сделали всё, чтобы спасти Навального. Экипаж самолёта, в котором летел блогер, принял решение совершить экстренную посадку, а омские врачи своевременно оказали медицинскую помощь. При этом никаких следов отравляющих веществ в анализах Навального они не нашли. Слуцкий призвал ПАСЕ работать с проверенными фактами, а не голословными обвинениями.
Скриншот: Telegram/Слуцкий

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