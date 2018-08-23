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Heute: на Украине продолжают фашистские традиции

23 августа 2018, 21:09  •  81 • Украина
В Европе всё больше беспокоятся по поводу того, что Украина превращается в фашистское государство
24 августа Украина отмечает День независимости военным парадом, на котором впервые вводится новая форма приветствия «Слава Украине! Героям слава!». С этого момента фашистское приветствие становится официальным воинским приветствием Вооружённых сил Украины, пишет австрийская газета Heute.
Австрийское издание Heute рассказывает читателям о приветствии «Слава Украине! Героям слава!»
Издание отмечает, что хотя украинские патриоты считают такое приветствие символом борьбы за независимость Украины, на самом деле его история восходит к украинским фашистам.
Приветствие в этой форме было использовано в 1930-х годах членами «фашистской Организации украинских националистов»(ОУН, организация запрещена в России.– Ред.) и её военного подразделения "Украинская повстанческая армия" (УПА, организация запрещена в России.– Ред.). В 1941 году лидер ОУН Степан Бандера объявил приветствие «Слава Украине! Героям слава!» официальным приветствием украинского националистического движения. ОУН сотрудничала с нацистами, которые начали войну против Советского Союза, знакомит Heute своих читателей с историей украинского фашизма.
Сторонники ОУН устраивали погромы украинских евреев, которые были объявлены врагами наряду с поляками и русскими. На счету украинских фашистов более 100 тысяч убитых поляков – мирных жителей, стариков, женщин и детей, напоминает издание.
«Всё это могло бы стать просто одной из страниц истории этой страны, но в 2013 году украинские националисты и правоэкстремистские группировки, стремясь подражать преступникам, начали опять использовать их приветствие. Сегодня эти группировки превратились в политические партии, а их представители заседают в Верховной раде, в стенах которой также постоянно звучит приветствие украинских фашистов», – сообщает австрийское издание.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

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