Handelsblatt: Украина, декарбонизируйся!

Потянет ли украинское государство светлое зелёное будущее?

Ежедневная общенациональная деловая газета ФРГ Handelsblatt напоминает своим читателям о том, что в августе 2020 года Германия и Украина договорились о более тесном сотрудничестве в области энергетики. «Приоритетными направлениями этой кооперации должны стать развитие возобновляемых источников энергии, совместное производство водорода и повышение эффективности энергетики, а также поддержка Украины в структурной модернизации её угледобывающих регионов. Благодаря соглашению по «Северному потоку — 2» между ФРГ и США, в рамках которого Германия объявила о своей готовности сделать значительные инвестиции в украинскую энергетику и в развитие водородной промышленности, это начинание получило новый импульс», – пишет глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес (Oliver Hermes), видя открывающиеся для Украины широкие горизонты в перечисленных направлениях.

По его словам, зарубежные и украинские инвесторы смогли «реализовать проекты в области ветряной энергетики на сумму почти в один миллиард евро»: финансово поддерживал их Европейский банк реконструкции и развития, политически – страны G7. Одновременно с успехами накопились и проблемы – и тоже на миллиард евро. «Зелёные тарифы» (завышенная стоимость закупки государством ветряной и другой природной энергии) оказались неподъёмными для бюджета Украины, но были снижены только в 2020 году, а операторы ветряных станций не получали свои деньги вовремя, образовались долги на миллиард евро. Теперь Киев думает о выпуске «зелёных евробондов», дабы снизить накал проблемы. В общем, ветер оказался слишком дорогим, и ясно это стало не вчера, а пару лет назад, когда Украина поднялась на 8 место с 63 в рейтинге привлекательности инвестиций в зелёную энергетику. Это ли не перемога? Но, как оказалось, у перемоги двойное дно в виде высокой стоимости ветра и солнца для государства, которое гарантировало только плюшки производителям солнечной и ветровой энергии (в виде высокой цены кВт/часа, выкупа всей произведённой энергии, льготы и прочие преференции) сделали инвестиции в эту область крайне привлекательными, «зелёная энергетика» росла бешеными темпами, как и обязательства государства перед ней. И вот он – миллиард евро долгов. То есть, вроде как инвестиции были, но вроде как именно они привели к очередному ограблению украинской казны.

Однако Оливер Хермес не унывает. Он считает, что «в рамках немецкой программы H2Global в будущем должны быть созданы предпосылки для производства зелёного водорода за рубежом. Украина может сыграть в этом деле центральную роль».

Автор Handelsblatt приходит к выводу что немецко-американское соглашение по «Северному потоку — 2», «предусматривающее, помимо прочего, создание зелёного фонда в размере одного миллиарда для поддержки энергетического поворота на Украине и куда Федеративная республика в качестве первого шага уже внесла 175 миллионов долларов, открывает в любом случае новые финансовые возможности».

А на фоне того, что ЕС готовится ввести так называемый углеродный налог (Carbon Border Adjustment Mechanism), Украина должна как можно скорее декарбонизироваться то есть уменьшить выбросы углерода в атмосферу. Или больше за них платить. «В данный момент цена одной тонны попавшего в атмосферу СО2 на Украине оценивается в 15 центов, а в ЕС — 50 центов. С учетом нынешнего состояния дел затраты для украинской экономики резко возрастут», – предупреждает Хермес. И предлагает посмотреть на сталелитейную промышленность Украины под углом декарбонизации. А «немецкая экономика может и хочет помочь Украине в её зелёной перестройке». От украинского государства требуется создать условия, от немецкой – проявить решительность и политическую волю. Впрочем, пишет автор Handelsblatt, «многие компании готовы немедленно начать работу». А посему «политики и экономисты в Германии и на Украине должны сейчас совместными усилиями начать создавать зелёное будущее».

Планы хорошие. Осталось понять, не обернётся ли ещё один миллиард (теперь – зелёного фонда) через время миллдиардными долгами украинского бюджета перед производителями зелёного водорода? Потянет ли беднейшее на территории Европы государство дорогую зелёную энергетику?

Как показала жизнь, с ветром и солнцем не всё так однозначно.