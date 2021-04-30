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Handelsblatt оценил реакцию ФРГ на "вторжение России в Прибалтику": "Нет шансов"

30 апреля 2021, 08:35  •  70 • Политика
Немецкое издание Handelsblatt оценило вероятную реакцию правительства ФРГ на гипотетическое "вторжение России в Прибалтику". "Нет шансов", - отметил автор статьи.
В частности, публицист Вольфганг Мюнхау спрогнозировал действия Германии в случае, если между НАТО и Россией завяжется военный конфликт. По мнению эксперта, вероятная реакция ФРГ очевидна:
"Нет никаких шансов на то, что Германия будет участвовать в военной акции против Москвы, даже если та вторгнется в Прибалтику", - отметил он.
Мюнхау также добавил, что довольно "наивно полагать, что пятая статья устава Североатлантического альянса о коллективной безопасности мгновенно вступит в действие".

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