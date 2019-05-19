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Handelsblatt: итоги «Восточного партнёрства» не внушают оптимизма

19 мая 2019, 02:24  •  53 • В мире
Могерини сетует на привязанность Белоруссии к России, провалы в Молдове и медлительность Брюсселя
«Для того чтобы пропагандировать свою модель, ЕС десять лет назад разработал проект «Восточное партнёрство». Европа хочет углубить свои отношения с шестью государствами: Украиной, Республикой Молдова, Белоруссией, Грузией, Арменией и Азербайджаном. Стабильность восточных партнёров и кавказских стран имеет исключительное значение не только с точки зрения безопасности, но и для энергоснабжения Европы», – ежедневная общенациональная деловая газета Германии опубликовала большую обзорную статью, посвящённую десятилетнему юбилею «Восточного партнёрства».
Издание отмечает, что сотрудничество с этими странами возникло в своё время по предложению Польши и Швеции. Варшава до сих пор настаивает на том, что для обеспечения мира в Европе нужна европейская интеграция Украины.
«В настоящее время с Украиной, Молдовой и Грузией – однозначно проевропейскими странами – существуют соглашения об ассоциации, а также соглашения о свободной торговле и безвизовом режиме. С Арменией, страной с пророссийской ориентацией, есть соглашение о партнёрстве. Новое соглашение с Азербайджаном, чья позиция не является ни пророссийской, ни проевропейской, должно быть заключено в ближайшее время. Сложнее всего складываются отношения с Белоруссией, считающейся «последней диктатурой Европы». Там работает пока лишь «координационная группа», в обязанности которой входит поддержание взаимодействия с ЕС и развитие сотрудничества с этой страной», – рассказала верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Федерика Могерини (Federica Mogherini) в интервью газете Handelsblatt.
При этом Могерини сетует на то, что «Белоруссия очень сильно привязана к России». Правда, Союзное государство России и Белоруссии пока реализовано лишь частично, отмечает она, но обе страны входят в Евроазиатский экономический союз и в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В обоих объединениях участвует и Армения.
Handelsblatt отмечает, что в мае 2009 года состоялся учредительный саммит «Восточного партнёрства» в Праге. С тех пор через Европейский центральный банк в регион было инвестировано 8,7 миллиарда евро. Самые большие суммы – 5,5 миллиарда – получила Украина, за ней следует Грузия (1,84 миллиарда евро). Меньше всего денег было потрачено на Азербайджан – 96,3 миллиона евро.
«До сих пор ЕС предоставил этим странам 125 тысяч кредитов – они были выданы для развития гражданского общества, но, прежде всего, для проектов в области энергетики, экологии и улучшения инфраструктуры. До 2030 года на европейские деньги должно быть построено и модернизировано 5 000 километров шоссейных и железных дорог», – пишет автор статьи Ева Фишер (Eva Fischer).
Могерини в интервью хотя и отметила бесспорные успехи всех шести стран, но подчеркнула и проблемы, над которыми следует работать: нарушения прав человека, несоблюдение норм правового государства, плохое руководство государством, коррупция и ограничение свободы прессы.
Handelsblatt подчёркивает, что есть и более серьёзные проблемы – например то, что Армения и Азербайджан официально объявили себя врагами, границы между странами закрыты, армянам в принципе запрещено въезжать в Азербайджан. И это притом, что главная цель европейской политики добрососедства состоит в том, чтобы «ЕС был окружён кольцом миролюбивых и стабильных государств».
«Насколько сильно данные страны продвинулись в своём развитии, показывает «Индекс Восточного партнёрства» (Eastern Partnership Index). Он демонстрирует, в какой степени восточные страны-партнёры ЕС приблизились к европейским стандартам», – говорится в статье.
Однако в этом отношении всё очень грустно, отмечает издание. Образцовые в прошлом Молдова и Грузия демонстрируют регресс, не лучше обстоят дела и в Армении, только на Украине, по мнению Евы Фишер, есть «лёгкий прогресс». В Азербайджане не произошло никаких изменений. А в Беларуси – наоборот, очень большие изменения, однако в целом эта страна находится на низком уровне, она даже наполовину не соответствует стандартам ЕС.
Handelsblatt отмечает, что в самом Евросоюзе не существует единого мнения по поводу этих шести стран, многие выступают против расширения ЕС, особенно Франция и Голландия. А теперь и Венгрия, у которой испортились отношения с Украиной, ущемляющей права национальных меньшинств.
«Но в том, какие последствия могут иметь метания между политикой сближения и отдаления, Брюссель смог убедиться на примере Республики Молдова: вначале маленькая аграрная страна внушала большие надежды «Восточному партнёрству». Но в 2015 году она стала источником беспокойства: миллиард долларов исчез со счетов государственного банка, проевропейское правительство вынуждено было уйти в отставку, за этим последовал экономический кризис. Новое правительство ведёт государство в сторону от европейских ценностей. В стране процветает коррупция», – напоминает издание.
А всё потому, что обещания ЕС в отношении демократии, соблюдения норм правового государства и стабильной экономики для молдаван выполнены не были, из-за чего многие из них примкнули к лагерю евроскептиков. В настоящее время население Молдовы настроено наполовину проевропейски, наполовину пророссийски.
Всё может повториться с Грузией, которой нужно сегодня показать конкретные перспективы. Однако даже по самым оптимистичным прогнозам Грузия может вступить в ЕС не раньше, чем через четверть века. Если вообще вступит. «Медлительность Брюсселя даёт Москве достаточно времени, чтобы подорвать влияние ЕС в регионе», – пугает Handelsblatt.
«Восточное партнёрство», конечно, необходимо, но поддерживать его в надлежащем порядке не так-то просто», – подвела итог Могерини.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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