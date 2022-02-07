Hamshahri: Запад объявил новую дату «российского вторжения»

Хвост виляет собакой в режиме пропеллера

«Обещанное западными СМИ и политиками «вторжение» России на Украину не состоялось до сих пор. Оно не произошло ни в канун Нового года, ни сразу после завершения новогодних праздников, ни после завершения женевских переговоров между российскими дипломатами и представителями США и НАТО, не принёсших, как и предполагалось ранее, никакого результата. Тем не менее, информационная кампания в СМИ против России, как и спекуляции на тему войны с Украиной всё равно продолжаются: политики и издания словно соревнуются между собой в попытках отсрочить российскую агрессию до новой, наиболее «подходящей» для этого даты»,

– пишет одна из самых популярных газет в Иране Hamshahri.

Западные СМИ и политики не сдаются и выдают всё новые и новые версии даты начала украино-российской войны. Последняя из версий принадлежит заместителю госсекретаря США Уэнди Шерман. Она объявила, что вторжение состоится в ближайшем будущем, и даже назначила дату – закрытие Зимних Олимпийских игр в Китае, отмечает издание. По её словам, вот сразу после церемонии закрытия Путин и «отдаст приказ», которого от него так ждут на Западе вот уже почти полгода.

Заявление Шерман подхватило британское издание «Гардиан», сообщив подробности. Оказывается, Шерман на самом деле не известно, принял ли российский президент «окончательное решение» или ещё не принял, однако британские эксперты уверяют – наступление начнётся во второй половине февраля и дата закрытия Олимпийских игр для этого вполне подходит, решили в Лондоне.

Публикация в «Гардиан» дала старт целому потоку комментариев от британских обозревателей и политологов, все они тут же приступили к анализу – почему же Россия снова отложила начало войны вместо того, чтобы наконец-то вторгнуться на Украину прямо сейчас – столько дат предлагалось на выбор, подчёркивает Hamshahri. И все пришли к одному выводу – Владимир Путин поехал на открытие Олимпийских игр в Пекин не просто так, а для того, чтобы согласовать с Си Цзиньпинем дату начала войны и заручиться поддержкой китайской стороны.

«Действительно, Россия и Китай имеют колоссальное количество вопросов, которые они могут обсуждать на переговорах: это и нефтегазовое сотрудничество, и военно-техническая, и сфера безопасности. Однако в данный момент, как полагают западные журналисты, основной будет якобы только одна тема – война против Украины. Не совсем понятно лишь одно: зачем России необходимо согласовывать намерение начать войну с китайской стороной»,

– недоумевает Hamshahri.

Между тем, в тот день, когда была опубликована статья в иранском издании, западные СМИ пошли ещё дальше – американское информационное агентство Bloomberg устало ждать, когда «Путин нападёт» и опубликовало новость о том, что «Россия вторглась на Украину». Правда очень быстро новость была удалена.

В агентстве объяснили произошедшее тем, что этот заголовок был подготовлен уже давно, на тот случай, когда западные мечты, наконец-то, сбудутся и по ошибке кто-то разместил текст на сайте издания раньше времени.

То есть, новости о вторжении уже готовы, не хватает самой малости – «приказа Путина».