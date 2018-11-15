Гюлен - на выход: США подумывают избавиться от «личного врага» Эрдогана - СМИ

Белый дом изучает возможность высылки из США турецкого проповедника Гюлена, выдачи которого требует Анкара. В Турции его обвиняют в попытке свергнуть Эрдогана, а также в организации убийства российского посла.

Вашингтон может выслать из США «личного врага» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и предполагаемого заказчика убийства посла России Андрея Карлова в Анкаре - «проповедника» Фетхуллаха Гюлена. Об этом сообщает американский канал NBC.

В настоящее время Гюлен проживает в США, где получил «политическое убежище». В Турции «проповедника» обвиняют в организации государственного переворота в 2016 году, в создании и руководстве экстремистской антиправительственной организации, а также в организации убийства российского посла Андрея Карлова в том же 2016 году. Анкара уже не один год требует выдать Гюлена в руки турецких властей, однако США наотрез отказываются это делать, несмотря на все союзнические отношения с Турцией.

По данным канала NBC, Белый дом сейчас изучает возможность высылки из США турецкого проповедника Гюлена. Эксперты предполагают, что Вашингтон таким образом пытается наладить сильно пошатнувшиеся за последние годы отношения с Анкарой.