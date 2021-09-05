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Гвинея осталась без парламента и конституции - СМИ

05 сентября 2021, 17:55  •  131 • Политика
Новостной портал в Гвинее сообщил, что страна осталась без парламента и без конституции. Так решил глава мятежников полковник Мамади Думбуя.
Портал Guinee Matin сообщил, что действие конституции приостановлено, а парламент распущен. Мамади Думбуя уже сделал соответствующее заявление.
Глава мятежников также призвал военных не покидать свои казармы. По распоряжению Думбуя закрыты внешние границы государства.
Ранее гвинейские СМИ сообщили об аресте президента Альфа Конде и ряде высокопоставленных политиков. Официальное подтверждение или опровержение этого пока не публиковалось.
В Гвинее произошла попытка государственного переворота, в столице страны Конакри всю ночь звучали автоматные очереди и одиночные выстрелы.

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