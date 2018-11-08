Гвардиола прокомментировал эпизод с пенальти в матче с «Шахтёром»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал эпизод в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром» (6:0).

В первом тайме арбитр Виктор Кашшаи назначил пенальти в ворота «Шахтёра» после падения Рахима Стерлинга в штрафной. На видео в Twitter OptusSport видно, что англичанин споткнулся о газон.

«Понимали, что это не пенальти. Мог ли Стерлинг сказать об этом арбитру? Мог. В такой ситуации не хочется забивать. Вы знаете, что такое VAR. Арбитрам нужно помогать, система VAR просто необходима. Сегодня футбол невероятно быстр. Чтобы что-то сказать арбитру, необходимо 10 секунд», — цитирует Гвардиолу ВВС.

Unbelievable.



Manchester City were awarded a penalty after this effort from Raheem Sterling.#UCL#OptusSportpic.twitter.com/bZKmQrDrv7 — Optus Sport (@OptusSport) 7 ноября 2018 г.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» разгромил «Шахтёр» в четвёртом туре ЛЧ.