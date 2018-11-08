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Гвардиола прокомментировал эпизод с пенальти в матче с «Шахтёром»
08 ноября 2018, 09:24 • 145 • Украина
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал эпизод в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром» (6:0).
Reuters
В первом тайме арбитр Виктор Кашшаи назначил пенальти в ворота «Шахтёра» после падения Рахима Стерлинга в штрафной. На видео в Twitter OptusSport видно, что англичанин споткнулся о газон.
«Понимали, что это не пенальти. Мог ли Стерлинг сказать об этом арбитру? Мог. В такой ситуации не хочется забивать. Вы знаете, что такое VAR. Арбитрам нужно помогать, система VAR просто необходима. Сегодня футбол невероятно быстр. Чтобы что-то сказать арбитру, необходимо 10 секунд», — цитирует Гвардиолу ВВС.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» разгромил «Шахтёр» в четвёртом туре ЛЧ.
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